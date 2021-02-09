В России в тюрьмах находится почти полмиллиона заключенных

В России 482 тысячи человек сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. По его словам, количество заключенных за последние 20 лет в стране значительно сократилось.

«Число лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, составляет 482 тыс.»,— сказал господин Лебедев на совещании судей общей юрисдикции и арбитражных судов России (цитата по «РИА Новости»).

Глава Верховного суда добавил, что в 2020 году к реальному лишению свободы осуждены 2,4 тыс. человек, и это в 10 раз меньше, чем в 2003 году. Количество осужденных несовершеннолетних сократилось в 6 раз: с 96,8 тыс. в 2003 году до 15 тыс. в 2020 году. Также уменьшилось число судимостей за наркопреступлений: на 27% за последние пять лет.

По словам Вячеслава Лебедева, в 2020 году российские суды удовлетворили более половины ходатайств об условно-досрочном освобождении (УДО), об освобождении по состоянию здоровья и о замене неотбытой части наказания более мягким. В 2020 году наказание в виде реального лишения свободы было назначено 29% осужденных.

Также на совещании с судьями господин Лебедев предложил вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью. Сейчас по таким делам потерпевшие сами должны собирать доказательства, хотя они не юристы и у них нет полномочий следователей.

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