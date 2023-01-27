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Коммерсантъ FM
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Таблетки в клеточку

Закупки лекарств для ФСИН начали расти

Закупки лекарств для медучреждений Федеральной службы исполнения наказаний в 2022 году увеличились вдвое. Такая динамика оказалась гораздо выше, чем у операторов госзаказа, приобретающих лекарства для онкоклиник или туберкулезных диспансеров. Однако эксперты считают, что это не улучшит качество медицинского обслуживания в местах лишения свободы, так как финансирование затрат на препараты в этом сегменте не увеличивается несколько лет, а прошлогодний рост обеспечен за счет низкой базы 2021 года.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

За весь 2022 год затраты на лекарства для медучреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) составили почти 2 млрд руб.— это вдвое больше год к году, подсчитали в Headway Company по запросу “Ъ”. Из этих данных следует, что прошлогодние затраты ФСИН не так велики в общем объеме госсредств, направленных на лекарственное обеспечение, но ни в одном из сегментов госзакупок так не росла динамика, как у медучреждений пенитенциарной системы.

Для сравнения: у онкоклиник, занимающих самую большую долю в гостендерах — 39%, закупки увеличились на 10% год к году, до 145 млрд руб., у туберкулезных диспансеров — на 6%, почти до 15 млрд руб.

Руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина объясняет заметный рост закупок для ФСИН в 2022 году низкой базой предшествующего периода. В 2021 году было приобретено препаратов на 976,55 млн руб., что в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. Эксперт не исключает, что причина этого — перераспределение части средств, заложенных для ФСИН на 2021 год, на госзакупки в 2020 году.

Увеличить в 2020 году госзакупки для ФСИН за счет будущего бюджета потребовала пандемия COVID-19, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В итоге, по данным аналитиков, затраты в этом сегменте в 2020 году достигли 3,36 млрд руб.— это рекордная сумма в период с 2018 по 2022 год.

Из данных Headway Company следует, что в 2020 году для ФСИН больше всего закуплено средств от ВИЧ: на 415 млн руб.— долутегравир, на 332,5 млн руб.— лопинавир + ритонавир. Позже на первое место вышли противомикробные препараты системного действия, на долю которых в 2022 году пришлось почти 60% общего объема приобретенных лекарств. Так, в прошлом году 207 млн руб. потрачено на аминосалициловую кислоту, применяемую при туберкулезе. В 2021 году около 173,4 млн руб. ушло на противотуберкулезный препарат бедаквилин и 148 млн руб.— на антибиотик линезолид.

В 2020 году, когда медучреждения ФСИН снабжались ВИЧ-препаратами в больших объемах, закупками напрямую занималась сама служба. Спустя год эти функции вновь перешли Минздраву РФ. В министерстве заявили “Ъ”, что подведомственное ему ФКУ ФЦПиЛО продолжает поставлять ФСИН препараты от ВИЧ. С 2018 года финансирование госзакупок таких средств в целом увеличилось на 10 млрд руб., до 31,7 млрд руб., добавили там. Во ФСИН на запрос “Ъ” не ответили.

Смена оператора госзакупок кардинально поменяла состав поставщиков лекарств для ФСИН. В 2020 году основным контрагентом службы была структура «Ростеха» «Нацимбио», говорят в Headway Company. Тогда, по данным «СПАРК-Интерфакс», общая сумма контрактов компании со ФСИН составила 3 млрд руб., или 89,2% от общего объема финансирования за 2020 год. В 2021–2022 годах список поставщиков расширился.

Основные поставщики лекарств для ФСИН в 2021–2022 годах

Компания Объем поставок (млн руб.) Доля в общих поставках (%)
«Эдвансд трейдинг» 599,20 21%
«Виренд Интернейшнл» 424,37 15%
«Еврогрупп-мед» 154,04 5%
«Примафарм» 114,43 4%
«Медресурс» 100,97 3%
«Ирвин 2» 96,49 3%
ММК «Формед» 86,52 3%
«Бриз» 86,33 3%
«Профарм» 80,64 3%
«Драгсервис» 7,50 3%

Источник: Headway Company.



Так, основными контрагентами стали «Эдвансд Трейдинг» (почти 600 млн руб. с долей 21%) и «Виренд Интернейшнл» (424,37 млн руб., или 15%), подсчитали в Headway Company. Обе компании созданы выходцами из Индии и выпускают противотуберкулезные препараты в России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Эдвансд Трейдингом» владеет Раджеш Шарма: в 2021 году выручка компании — 1,831 млрд руб., из них 57% пришлось на госконтракты. «Виренд Интернейшнл» с выручкой в 2021 году 1,2 млрд руб. (из них 85% — госконтракты) принадлежит Елене Кумар — супруге экс-гендиректора компании Ашиша Кумара.

Даже несмотря на высокую динамику роста закупок лекарств для ФСИН в 2022 году, качество обслуживания в медико-санитарных частях ФСИН вряд ли изменится, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его мнению, причина в том, что финансирование затрат в этом сегменте существенно не меняется несколько лет.

Ольга Август, Халиль Аминов

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