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Коммерсантъ FM
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Нарушителей прокатили с арендой

Почему европейские сервисы отказываются предоставлять авто гражданам России

Сервисы по аренде автомобилей в Европе стали отказывать россиянам в услуге. Некоторые компании помимо действующей кредитной карты требуют у клиентов еще и документ о праве легально находиться в стране, банк которой ее выдал. С подобными случаями столкнулись граждане РФ в нескольких городах Германии и Италии. Первым на проблемы обратило внимание издание VPost. Так, например, компания Firefly отказалась принимать оплату по карте Visa, выпущенной белорусским банком.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан созвонился с прокатными сервисами Sixt и EuropCar. Выяснилось, что никаких официальных директив от властей не было, но компании перестраховываются и отказывают россиянам: «Представитель Sixt обратил внимание на то, что российские права являются прямым подтверждением того, что клиент постоянно проживает вне Европы.

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Дело в том, что по немецким законам россияне, которые находятся в стране более шести месяцев, обязаны поменять свое водительское удостоверение на немецкое. Управление машиной по российским правам для резидентов ЕС приравнивается к вождению без прав и строго наказывается. И фирмы по прокату автомобилей не станут подставляться под штрафы.

В Sixt также не исключают, что проблемы могут возникать при бронировании авто из России для его получения в одном из аэропортов стран ЕС. При аренде на карте клиента блокируется залог за машину — в некоторых случаях это 200% от стоимости проката. Европейские компании не хотят оказаться в ситуации, когда сумма сначала заморозится на карте казахстанского, армянского, белорусского или иного банка, но в итоге оплата не пройдет, например, если сама кредитная организация окажется под вторичными санкциями.

Один из немецких юристов, с которым удалось переговорить, высказал интересное мнение. В Брюсселе звучали заявления, что необходимо более тщательно следить за выполнением принятых санкций в отношении России. Оплата гражданами России услуг картами стран СНГ может интерпретироваться именно как попытка обхода ограничений. И если этот факт подтвердится, то фирма по прокату машин окажется под вторичными санкциями».

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Подобные проблемы с армянскими и казахстанскими картами возникли в итальянских пунктах проката Budget. По данным СМИ, компания не стала оформлять машины без подтверждения резидентства Армении и Казахстана. Корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская позвонила на горячую линию сервиса, где ей ответили, что подобные требования распространяются на туристов из всех стран:

«Я позвонила в итальянскую компанию Budget. Менеджер сказал, что это общее правило, когда человек арендует машину. У него спрашивают документ, кредитную карту. Когда между ними есть расхождение, у человека просят документ, подтверждающий легальность его нахождения в стране, где выдали пластик. Как мне объяснили, если карта оформлена во Франции, должен быть французский документ. Честно говоря, я ни разу не сталкивалась с такими вещами.

Как представляется, это не какое-то новое гонение россиян, а лишь проблемы, которые, как правило, возникают у людей, пытающихся обойти закон».

Автопрокатчики предупредили туристов, что подтверждение резидентства в стране, которая выдала банковскую карточку, будет вводиться и в других сервисных и торговых организациях Евросоюза.

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Светлана Белова, Дарья Фоменко

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