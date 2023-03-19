Очумелые штучки-11

Из парникового углекислого газа через пищевую соду в морские глубины. Коммуникатор для оперативной связи врачей. Робот-друг для детей, с которым не бывает скучно. Экологически чистый гриль из биоразлагаемых материалов, исчезающий без остатка после использования. Робот-дезинфектор, который хорош в постели. «Ъ» продолжает рассказывать о новых и старых изобретениях с большим потенциалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс Orca по утилизации парникового углекислого газа путем его минерализации

Фото: Climeworks Комплекс Orca по утилизации парникового углекислого газа путем его минерализации

Фото: Climeworks

Из атмосферы через соду в море

Учитывая уровень загрязнения воздуха на планете, актуальным остается вопрос создания технологий, которые бы позволяли удалять из атмосферы загрязняющие ее вещества, в частности парниковый углекислый газ. Исследований и разработок на эту тему сделано немало, многие из них довольно эффективны, как, например, запущенный в 2021 году недалеко от Рейкьявика компанией Climeworks комплекс по утилизации парникового углекислого газа путем его минерализации. Комплекс под названием Orca улавливает углекислый газ, растворяет его в морской воде и закачивает в земную кору, где он постепенно минерализуется, превращаясь в горную породу. Но пока что этим методом возможно утилизировать только до 4 тыс. тонн углекислого газа в год, что равнозначно выбросам 790 автомобилей. Поэтому поиски более эффективных решений продолжаются.

Одним из них является технология, о которой на днях рассказали в журнале Science Advances ученые из Лихайского университета (США). Они усовершенствовали технологию прямого захвата воздуха (direct air capture), разработав новый поглощающий материал, и добились того, что можно улавливать в два-три раза больше углекислого газа, чем получалось до сих пор. Затем захваченный газ в ходе реакции с морской водой преобразуется в обыкновенную пищевую соду, которую потом просто растворяют в море без вредных последствий для него.

По словам одного из авторов исследования, профессора Лихайского университета Арупа Сенгупты, океаны планеты являются «бездонными сливными колодцами». «Если весь CO2, который ежедневно выбрасывается в атмосферу, выпустить в океан, его концентрация увеличится очень незначительно»,— говорит он. Ученые предлагают размещать установки для переработки углекислого газа прямо в море, чтобы упростить процесс. Новое исследование уже получило высокую оценку от коллег-ученых, которые назвали эту разработку «изящной и умной химией», отметив, что она действительно позволит упростить процесс поглощения и переработки углекислого газа.

Не палочка, но выручалочка

Устройство, которое значительно упрощает возможности коммуникации для врачей, работающих в стационарах, предложила американская компания Vocera. Коммуникатор Vocera Smartbadge напоминает небольшой смартфон, который не обязательно держать в руках, а можно повесить на шею или прикрепить к одежде, и управляется он голосом. Таким образом, руки у врача или медработника остаются свободными, и он может заниматься пациентом, в то же время связываясь по коммуникатору с коллегами, другими специалистами или нужными учреждениями. Для соединения нужно просто назвать либо имя человека, либо специальность, либо профиль нужного учреждения.

Vocera Smartbadge подключается более чем к 140 медицинским информационным системам и системам взаимодействия подразделений медицинских учреждений, базам данных клинических исследований, базам электронных медицинских карт. Устройство работает и как кнопка вызова медсестры, бригады экстренной помощи или службы охраны, а также позволяет вести дистанционный мониторинг физиологических показателей пациентов. У Vocera Smartbadge есть также функция отправки текстовых сообщений на тот случай, если у врача руки свободны и есть время. Кроме того, в устройстве предусмотрена функция «не беспокоить», если его владелец занят чем-то настолько важным, что не может ответить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммуникатор Vocera Smartbadge

Фото: Vocera Коммуникатор Vocera Smartbadge

Фото: Vocera

Робот-друг и вдохновитель для детей

Обаятельного и дружелюбного робота Moxie разработала компания Embodied. Moxie ориентирован на детей в возрасте 5–10 лет, и его главная задача — быть другом ребенку, внимательным и поддерживающим, радоваться его успехам, сопереживать его трудностям, вдохновлять на интересные дела, давать советы в разных ситуациях, наполнять его досуг. Учитывая целевую аудиторию, разработчики сделали Moxie таким, чтобы он нравился. Внешне он отчасти напоминает героиню мультфильма «Валли» Еву, завладевшую «сердцем» несуразного робота-уборщика, главного героя мультфильма. У Moxie подвижные «руки», которыми он постоянно пользуется для подкрепления слов, его корпус довольно подвижен, может вращаться, делать наклоны, «лицо» выполнено в виде овального экрана, на котором расположены большие глаза, выразительные брови и рот.

Общаясь с ребенком, Moxie уверенно поддерживает разговор, задает вопросы, делится впечатлениями. Заложенная в нем программа позволяет ему считывать выражение лица ребенка и реагировать соответственно. Кроме того, Moxie может придумывать для ребенка задания, помогающие привить хорошие привычки или решить какие-то психологические проблемы. Например, он может научить ребенка распознавать эмоции других людей и называть собственные эмоции, с ним можно обсудить, что такое личное пространство, что такое дружба и как можно подружиться, как можно проявить доброту к ближним или к домашним животным и многое другое. Как показали исследования, общение с Moxie помогает улучшить социальные навыки детей и даже исправить поведение. В отзывах об этом устройстве многие родители высказывают сожаление только по поводу того, что Moxie не появился до пандемии: с ним было бы гораздо легче коротать время в самоизоляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Робот Moxie

Фото: Embodied Робот Moxie

Фото: Embodied

Хорош в постели

Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах ДУ, на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы и был придуман CleanseBot, миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.

Небольшой размер устройства, напоминающего лепешку на колесиках диаметром 13 см и весом 220 г, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanseBot способен уничтожить 99,99% микробов и вирусов, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами (ультрафиолет С (UV-C)), работает на одной зарядке батареи до трех часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробов на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanseBot не падает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Робот CleanseBot

Фото: CleanseBot Робот CleanseBot

Фото: CleanseBot

Гриль из картона

Как доказала датская компания CasusGrill, экологически чистым и биоразлагаемым может быть даже гриль. Корпус разработанного ею разборного гриля сделан из картона, поэтому он легкий. Внутри корпус выложен слоем вулканической крошки, а решетка, на которую кладут продукты, сделана из бамбука. Продается гриль в разобранном виде в плоской коробке, которую удобно брать с собой в лес, парк, к друзьям и куда угодно. Собирается он легко за пару минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран CasusGrill

Фото: CasusGrill CasusGrill

Фото: CasusGrill

Высокого огня у этого гриля нет, так как для приготовления продуктов используются древесноугольные брикеты, также из бамбука. Они дают температуру более высокую, чем древесный уголь, и сохраняют хороший жар в течение часа. И еще один приятный момент, во всяком случае исходя из отзывов тех, кто опробовал CasusGrill в действии: после использования его не надо мыть, чистить, складывать, упаковывать и нести обратно. Его можно просто сжечь, используя части его конструкции как топливо для костра.

Алена Миклашевская