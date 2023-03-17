Оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Франции намерены выдвинуть правительству вотум недоверия

Депутаты—члены фракции LIOT нижней палаты французского парламента внесли в Национальную ассамблею предложение о межпартийном вотуме недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн, сообщил RTL. Инициативу готовы поддержать еще две оппозиционные парламентские фракции.

«Я призываю всех депутатов проявить ответственность ради сохранения демократии»,— заявил лидер объединения Бертран Панше (цитата по BFMTV).

Предложение LIOT поддержала коалиция левых и зеленых NUPES Жан-Люка Меланшона, указала Le Monde. В то же время, по данным издания, свой вотум недоверия намерены инициировать депутаты от RN (бывший лидер — Марин Ле Пен). Последние, впрочем, уже заявили, что будут поддерживать любые выдвинутые вотумы.

Для принятия вотума недоверия необходимы голоса 287 депутатов ассамблеи. На текущий момент LIOT насчитывает в составе 20 участников, NUPES — 149, RN — 88. Итого только 257 потенциальных голосов.

Голоса остальных оппозиционных депутатов нижней палаты парламента контролирует партия LR (61 участник). Накануне, 16 марта, представитель партии Эрик Сьотти заявил, что LR не поддержит ни один вотум недоверия (его цитировало агентство Franceinfo). Однако в тот же день депутат LR Фабьен ди Филиппо заявил, что хочет иметь возможность голосовать по соответствующему вопросу.

16 марта правительство Франции воспользовалось статьей 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы без одобрения парламента, чтобы утвердить запланированную пенсионную реформу без согласия Национальной ассамблеи. Решение кабмина депутаты нижней палаты встретили неодобрительными выкриками и «Марсельезой». Сенат (верхняя палата парламента) одобрил реформу тремя днями ранее.

Проект пенсионной реформы правительства Франции предполагает повышение нижней планки пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Обнародование документа в январе спровоцировало масштабные акции протеста в Париже и других городах республики. Манифестации продолжаются и в первые недели марта.

Подробнее о конфликте президента с нижней палатой парламента вокруг пенсионной реформы — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон не идет на встречу».

Григорий Лейба