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Коммерсантъ FM
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Пакистанский министр сообщил, что первую партию нефти из России доставят в начале апреля

Пакистан начнет импортировать российскую в начале апреля, сообщил государственный министр нефти исламской республики Мусадик Малик. По его словам, которые приводит The Express Tribune, первая партия сырой нефти из России будет доставлена в Пакистан в первую неделю апреля.

Мусадик Малик

Мусадик Малик

Фото: ALI HAIDER / EPA-EFE / Vostock Photo

Мусадик Малик

Фото: ALI HAIDER / EPA-EFE / Vostock Photo

Мусадик Малик отметил, что из-за «плохой политики прежнего режима» инфляция в Пакистане увеличилась в разы. Он выразил надежду, что цены в стране удастся скорректировать после начала поставок российской нефти.

20 января замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщил о достижении «концептуальных договоренностей» о поставках в Пакистан российской нефти и нефтепродуктов. Исламабад рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% пакистанских потребностей в сырой нефти.

Москва и Исламабад также продолжают обсуждение строительства газопровода «Пакистанский поток», который свяжет терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями в округе Касур на севере страны.

Подробнее о российско-пакистанских отношениях — в публикации «Ъ» «Пакистанский гвоздь».

Милена Костерева

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