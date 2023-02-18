В Екатеринбурге прошел митинг против роста тарифов ЖКХ

В парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге прошел митинг против рост цен на электроэнергию и взносов за капремонт, а также отмены «ночного» тарифа на электричество в выходные и праздничные дни. Акцию, которую организовало региональное отделению КПРФ, посетило около 70 человек.
Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев во время митинга заявил, что не видит обоснований для повышения тарифов Региональной энергетической комиссией (РЭК). «Был скачек в начале 2022 года, но после него было серьезное снижение цен. Металл в два раза подешевел, пиломатериалы тоже на 30%, так что не надо нам впархивать вот эту чушь, что там цены выросли в два раза»,¬¬¬– отметил он.
Господин Ивачев обвинил «коммунальных олигархов» в развале советской энергетической системы и призвал прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и РЭК пересмотреть введение одноставочного тарифа и цены за электроэнергию и капремонт.
За рост тарифов он также раскритиковал и. о. председателя РЭК Свердловской области Владимира Гришанова. «Он сидит в статусе исполняющего обязанности уже два года, потому что ему навыносила предупреждений и штрафов ФАС. Его не согласовывают на эту позицию руководителя РЭК именно потому, что он кучу раз нарушал антимонопольное законодательство»,– добавил Александр Ивачев.
В ходе митинга выступили экс-депутат Асбеста Наталья Крылова, первый секретарь Каменск-Уральского отделения КПРФ Борис Идиатулин, депутат гордумы Екатеринбурга Роман Ступников, первый секретарь ленинского райкома фракции Виталий Ряписов и другие партийцы. На речи спикеров народ скандировал: «Нет коммунальному грабежу!», «Хватит грабить народ!», «Гришанова в отставку!».
Напомним, в ноябре 2022 года РЭК Свердловской области повысил тарифы на электричество на 35%, однако в скором времени снизил цены по решению ФАС. После этого в регионе отменили ночной тариф. Также с 1 января в области вырос на 41% минимальный взнос на капремонт до 14,81 руб. с 1 кв. м жилого помещения.