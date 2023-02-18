В Екатеринбурге прошел митинг против роста тарифов ЖКХ

В парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге прошел митинг против рост цен на электроэнергию и взносов за капремонт, а также отмены «ночного» тарифа на электричество в выходные и праздничные дни. Акцию, которую организовало региональное отделению КПРФ, посетило около 70 человек.

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Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев во время митинга заявил, что не видит обоснований для повышения тарифов Региональной энергетической комиссией (РЭК). «Был скачек в начале 2022 года, но после него было серьезное снижение цен. Металл в два раза подешевел, пиломатериалы тоже на 30%, так что не надо нам впархивать вот эту чушь, что там цены выросли в два раза»,¬¬¬– отметил он.

Господин Ивачев обвинил «коммунальных олигархов» в развале советской энергетической системы и призвал прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и РЭК пересмотреть введение одноставочного тарифа и цены за электроэнергию и капремонт.

За рост тарифов он также раскритиковал и. о. председателя РЭК Свердловской области Владимира Гришанова. «Он сидит в статусе исполняющего обязанности уже два года, потому что ему навыносила предупреждений и штрафов ФАС. Его не согласовывают на эту позицию руководителя РЭК именно потому, что он кучу раз нарушал антимонопольное законодательство»,– добавил Александр Ивачев.

В ходе митинга выступили экс-депутат Асбеста Наталья Крылова, первый секретарь Каменск-Уральского отделения КПРФ Борис Идиатулин, депутат гордумы Екатеринбурга Роман Ступников, первый секретарь ленинского райкома фракции Виталий Ряписов и другие партийцы. На речи спикеров народ скандировал: «Нет коммунальному грабежу!», «Хватит грабить народ!», «Гришанова в отставку!».

Напомним, в ноябре 2022 года РЭК Свердловской области повысил тарифы на электричество на 35%, однако в скором времени снизил цены по решению ФАС. После этого в регионе отменили ночной тариф. Также с 1 января в области вырос на 41% минимальный взнос на капремонт до 14,81 руб. с 1 кв. м жилого помещения.

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Василий Алексеев