Плату за капремонт в Свердловской области могли повысить на 57%

Резкое повышение ставки платы за капитальный ремонт на 41% в Свердловской области связан с тем, что из-за законодательных ограничений власти не могли постепенно повышать стоимость, несмотря на потребность в этом. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, ранее действовало постановление правительства РФ, которое позволяло устанавливать ставки лишь раз в три года. В течение этого периода могла проводиться ежегодная индексация, но не более чем на 4%.

Министр отметил, что теперь ставки будут устанавливаться ежегодно, поэтому подобного скачкообразного роста больше не ожидается. «Это необходимо и для того, чтобы контролировать стоимость строительных материалов, а также их необходимое количество для проведения капремонта. Допустим, через четыре года у нас будет два-три года, когда мы не будем заменять лифты. Зачем тогда в ставке на капремонт учитывать стоимость лифтов?», – отметил Николай Смирнов в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что рост ставки платы за капремонт в Свердловской области, если ее рассчитывать по индексам, установленным Минстроем РФ, должен был составить 57%. Однако региональные власти решили провести экспертизу, чтобы понять, насколько возможно снизить данный показатель. Так, ставка платы на Урале по федеральным расчетам должна составлять от 23 до 27 руб. за кв. м., при этом сейчас – 14 руб. за кв. м.

Напомним, ранее причинах роста платы за капитальный ремонт рассказывал гендиректор свердловского фонда капремонта Станислав Суханов.

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