Песков: визит Си Цзиньпина в Москву начнется с неформального обеда с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР в понедельник, 20 марта, проведут неформальную встречу, официальные переговоры стартуют на следующий день, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин и Владимир Путин во время встречи в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин и Владимир Путин во время встречи в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Общение президента и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один. Будет неформальный обед... Уже непосредственно 21 марта будет день переговоров»,— указал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

По окончании официальных переговоров запланирована пресс-конференция (на вопрос о ее проведении господин Песков ответил утвердительно).

Визит китайского лидера в Москву Кремль подтвердил утром 17 марта. Глава КНР проведет в России три дня — с 20 по 22 марта. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что данная поездка будет «визитом мира».

13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что после визита в Россию председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее о планах китайской дипломатии — в публикации «Ъ» «Китайский мир лучше мира без Китая».

Григорий Лейба