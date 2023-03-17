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Коммерсантъ FM
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Си Цзиньпин 20–22 марта посетит Россию

Кремль подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20–22 марта. Он приедет по приглашению президента Владимира Путина. Во время его визита, как сообщили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Си Цзиньпин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

МИД Китая также подтвердил визит Си Цзиньпина.

Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву 30 декабря 2022 года в ходе переговоров по видеосвязи. Точной даты тогда не называлось, президент в своем приглашении ограничился «весной следующего года».

О планах китайского лидера посетить Москву 3 марта написало агентство Reuters. 13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что после визита в Россию председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле и в МИД Китая не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Подробнее читайте в материале «Китайский мир лучше мира без Китая».

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