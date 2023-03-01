Разница имеет значение

Глава РСПП Александр Шохин раскрыл подробности о взносах компаний в бюджет. Ставку рассчитают из разницы между средней прибылью бизнеса по налоговому учету за 2021 и 2022 годы и аналогичным показателем 2018-го и 2019-го. Об этом президент Союза промышленников и предпринимателей сообщил журналистам. По его словам, только после таких вычислений можно будет сказать, для каких отраслей и игроков сделают исключения. Шохин отверг данные «Интерфакса» о том, что размер выплаты установят на уровне 5%. Он уточнил, что показатель еще не определен. Что теперь известно о процедуре добровольных взносов? И как эта мера отразится на бизнесе? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В материалах СМИ о взносах компаний в бюджет все реже встречается слово «добровольный» и все больше вопросов о том, кому, сколько и как придется платить. Задача — собрать 300 млрд руб., согласно плану Минфина. Бизнес, по словам источников «Интерфакса», настаивает на 250 млрд руб. В безопасности — компании нефтегазовой сферы и малый бизнес, говорил глава ведомства Антон Силуанов. Прошлый год для многих отраслей был убыточен, однако есть исключения. О них “Ъ FM” рассказал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

«Что нам дает информация за январь-ноябрь 2022 года? Смотрим прибыль. Добыча угля — это та отрасль, которая в кандидатах. Прибыль там выросла на 23 с лишним процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Если тут брать средний показатель за несколько лет, динамика будет точно такая же. Также в кандидатах строительная сфера, где прибыль выросла почти на 73%, производство и распределение газообразного топлива с увеличением выручки в два с лишним раза».

По данным РБК, взносы придется платить игрокам, средняя прибыль которых за два года превысила 1 млрд руб. Правда, глава РСПП Александр Шохин в интервью изданию подчеркнул, что о необходимости порога только предстоит договориться. Сначала нужно определить разницу между среднегодовой прибылью бизнеса за 2021-2022 годы и таким же показателем за 2018-й и 2019-й. При этом некоторые компании стоит освободить от взносов, убежден сопредседатель организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян:

«Бывают ситуации, когда компания сделала массированные инвестиции. В начале периода прибыли у нее вообще почти не было, а в конце, когда запустили производство, пошла, причем весьма существенная. Правда, эти деньги во многом идут на нужды, которые раньше откладывались из-за инвестиционной фазы. Часть прибыли направляется на погашение перед банками, а иногда по облигациям.

То есть, по идее, мы сейчас будем наказывать в том числе те компании, которые рискнули инвестировать».

Какой процент от прибыли придется платить, тоже неясно. Источники «Интерфакса» говорят о 5%. Александр Шохин предположил, что ставка может быть и выше — до 6%. «Может, и 10 набежит», если исключений будет много, отметил глава РСПП. 5% для компаний вряд ли окажутся критичной суммой, но даже она может приостановить развитие бизнеса, говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Надо собрать примерно 250-300 млрд руб. Если эта сумма будет размазана по достаточно большому числу игроков, то для каждой отдельной компании она не станет критичной. Хотя это в том числе средства, которые могли бы быть направлены на развитие, социальные проекты, инвестиции и дивиденды. Также важно, чтобы это был разовый и добровольный взнос, а не система платежей».

Предполагается, что взносы бизнеса станут одной из мер покрытия дефицита бюджета. В этом году он ожидается на уровне 3 трлн руб., однако уже в январе показатель достиг 1,5 трлн руб. По оценкам собеседников “Ъ FM”, к концу года он может дойти до 6 трлн руб., и тогда 300 млрд руб. от компаний смогут компенсировать лишь 5%, что вряд ли можно считать значительным вкладом.

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