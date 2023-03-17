Новосибирская ГЭС: уровни весеннего половодья ожидаются около нормы

Максимальные уровни весеннего половодья в бассейне Новосибирского водохранилища ожидаются около нормы, сообщила пресс-служба Новосибирской ГЭС со ссылкой на данные Росгидромета.

«Гидрологическая обстановка на реках области оценивается как стабильная. Уровень Новосибирского водохранилища составляет 109,11 мБС. Свободная емкость составляет 90% от полезного объема. По информации Росгидромета запасы воды в снеге в бассейне Новосибирского водохранилища – 89% от нормы»,– говорится в сообщении ГЭС. Вскрытие рек на Алтае и в Алтайском крае Росгидромет ожидает в первой декаде апреля, в Новосибирской области – во второй декаде апреля. Температура воздуха в середине марта ожидается на 4-6 градусов выше нормы.

В начале февраля начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик не исключала, что прохождение паводка в регионах Сибири в этом году может быть сложным из-за большого количества снега и значительного промерзания почвы. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в конце февраля сообщал, что в зону возможного подтопления в период весеннего половодья в регионе попадают 13 населенных пунктов и «при наихудшем развитии паводковой ситуации подтопленными могут оказаться 3,4 тыс. домовладений, в которых проживают до 10 тыс. человек».

Власти Томской области в начале марта сообщали, что в зоне затопления могут оказаться 15 населенных пунктов региона. По данным компании «Россети Сибири», сложная паводковая обстановка ожидается на территориях Республики Алтай и Омской области. В ГУ МЧС по Красноярскому краю сегодня сообщили, что в первую волну весеннего половодья (конец марта – начало апреля) риску будут наиболее подвержены территории Ужурского, Тюхтетского, Шарыповского, Боготольского, Рыбинского, Минусинского, Идринского и Курагинского районов края.

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Дарья Решетникова