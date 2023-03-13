Сложная паводковая обстановка ожидается в Республике Алтай и в Омской области

Первая волна паводков ожидается в регионах Сибири в конце марта – начале апреля, ее продолжительность составит до 20 до 40 дней, сообщает компания «Россети Сибирь». В компании также отмечают, что сложная паводковая обстановка ожидается на территории Республики Алтай и Омской области.

«В случае выпадения обильных осадков возможны подъемы уровня воды до опасных отметок и образование ледовых заторов. Определены 99 населенных пунктов, которые во время подтопления талыми водами могут оказаться в изоляции, а также места размещения аварийного резерва», - сообщили в компании.

Там также рассказали, что в зонах повышенного риска подтопления находится 2140 объектов электросетевого комплекса. В настоящее время утверждены графики их осмотров и дополнительных мероприятий с учетом условий местности – обваловка опор, подсыпка грунта, мониторинг отдельных участков воздушных линий электропередачи. Планируется, что мероприятия по обеспечению работы электросетевых объектов в паводковый период 2023 года будут выполнены в полном объеме до 17 апреля.

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Оксана Павлова