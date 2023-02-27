В зону подтопления в Новосибирской области могут попасть более 3,4 тыс. домовладений

В зону возможного подтопления в период весеннего половодья в Новосибирской области попадают 13 населенных пунктов, сообщил сегодня на совещании в областном правительстве министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин. «При наихудшем развитии паводковой ситуации подтопленными могут оказаться 3,4 тыс. домовладений, в которых проживают до 10 тыс. человек. Также в зоне риска – 48 участков автодорог», - сказал он. По данным Гидрометцентра в осенне-зимний период количество осадков немного выше нормы, отметил министр. «По многолетним наблюдениям, подтопления населенных пунктов в регионе происходит из-за ледовых заторов на малых реках – Бердь, Иня, Карасук», - сказал он.

В начале февраля начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик не исключала, что прохождение паводка в регионах Сибири в этом году может быть сложным: «Снега много, промерзание почвы значительно больше, чем в прошлом году. На данный момент ситуация достаточно напряженная».

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Анна Егорова