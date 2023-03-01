В зону затопления в период паводка могут попасть 15 населенных пунктов в Томской области

В период весеннего паводка в зоне затопления могут оказаться 15 населенных пунктов Томской области, сообщает администрация региона. Речь идет о Первомайском, Асиновском, Чаинском, Колпашевском и Молчановском районах. Согласно предварительным прогнозам, в зоне подтопления могут оказаться отдельные участки дорог, дачные участки, сельхозугодья. При этом риска подтопления критически важных объектов не ожидается, отмечается в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

«Исходя из складывающейся обстановки и имеющихся прогнозов, можно сделать вывод, что условия прохождения весеннего половодья не совсем благоприятны. Наиболее сложная обстановка может сложиться на реке Томь из-за возможного образования заторов. В зону затопления могут попасть Эушта, Аникино и Нижний Склад, а также Черная речка в Томском районе»,— сказал председатель областного комитета по вопросам ГО и ЧС Павел Плюхин.

Власти отметили, что в период половодья в муниципальных образованиях будут действовать 47 гидрологических постов для оперативного мониторинга обстановки. До 31 марта в населенные пункты, с которыми может быть затруднено сообщение из-за половодья, должен быть завершен завоз продуктов, топлива и медикаментов, резервных источников питания и альтернативных средств связи.

Ранее сообщалось, что в зону подтопления в Новосибирской области могут попасть более 3,4 тыс. домовладений.

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Анна Егорова