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Коммерсантъ FM
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США опубликовали карту с местом падения беспилотника MQ-9 в Черном море

Европейское командование вооруженных сил США опубликовало в Twitter карту, где указано приблизительное место падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море 14 марта.

Европейское командование вооруженных сил США опубликовало в Twitter карту, где указано приблизительное место падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море 14 марта

Европейское командование вооруженных сил США опубликовало в Twitter карту, где указано приблизительное место падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море 14 марта

Фото: USAFE-AFAFRICA

Европейское командование вооруженных сил США опубликовало в Twitter карту, где указано приблизительное место падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море 14 марта

Фото: USAFE-AFAFRICA

По данным командования, беспилотник упал в 75-78 морских милях от суши (139-157 км). Падение зафиксировано в 7:00-7:20 по центральноевропейскому времени (9:00-9:20 мск). Изначально европейское командование сообщало, что MQ-9 столкнулся с российским истребителем Су-27 в 7:03 по центральноевропейскому времени (9:03 мск).

Ранее сегодня, 16 марта, европейское командование вооруженных сил США распространило видео с упавшим беспилотником и российским истребителем. Командование утверждало, что два Су-27 совершили небезопасный перехват беспилотника, сбросили топливо, а один из истребителей нанес удар по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось вывести его из строя.

По версии Минобороны РФ, беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море. Минобороны подчеркивало, что поднятые на перехват истребители не применяли вооружение.

Сегодня, крымское 16 марта, издание ForPost cообщало, что беспилотник найден в Черном море недалеко от Севастополя на глубине 900 метров.

О последствиях инцидента — в материале «Ъ» «По чью душу "жнец"».

Лусине Баласян

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