Даниил Медведев вынудил судью нарушить протокол в полуфинале «мастерса» в Шанхае

По ходу первого сета при счете 4:2 в пользу испанца Даниил Медведев пробил за пределы корта. Он попросил судью показать повтор удара Рафаэля Ходара, однако арбитр отказал. По протоколу судья может показать повтор только последнего удара. Удар испанца был предпоследним в розыгрыше.