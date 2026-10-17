Даниил Медведев вынудил судью нарушить протокол в полуфинале «мастерса» в Шанхае
Первая ракетка России Медведев не смог выйти в финал «мастерса» в Шанхае
Первая ракетка России Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Ходару в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Ходара.
По ходу первого сета при счете 4:2 в пользу испанца Даниил Медведев пробил за пределы корта. Он попросил судью показать повтор удара Рафаэля Ходара, однако арбитр отказал. По протоколу судья может показать повтор только последнего удара. Удар испанца был предпоследним в розыгрыше.
«Я уйду с корта. Мне плевать на штраф, я снимусь с матча, если не покажешь»,— сказал Медведев судье. Арбитр в нарушение протокола показал повтор удара Ходара, который подтвердил, что мяч испанца не покинул пределы корта.
Матч продлился 1 час 44 минуты. Даниил Медведев занимает шестое место в рейтинге АТР. Рафаэль Ходар — 13-е. Его соперником в финале станет соотечественник Алехандро Давидович-Фокина (26-я строчка в рейтинге АТР).