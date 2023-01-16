Киловаттам нашли применение

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Потребление электроэнергии в России выросло на 1,5% в 2022 году

Потребление электроэнергии в России в 2022 году выросло на 1,5%. Аналитики полагают, что спрос мог увеличиться из-за запуска новых предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке, роста загрузки военно-промышленного комплекса и поставок электроэнергии в «новые регионы». Рост производства электроэнергии оказался скромнее из-за остановки экспорта в ЕС, и в 2023 году эксперты ожидают падения, поскольку поставки за рубеж могут оказаться самыми низкими за последние годы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) опубликовал часть данных о работе Единой энергосистемы (ЕЭС) России за 2022 год. Судя по отчету, производство электроэнергии выросло намного меньше, чем ее потребление внутри страны. Электропотребление увеличилось на 1,5% год к году, до 1,106 трлн кВт•ч, а выработка — лишь на 0,6%, до 1,121 трлн кВт•ч.

Производство электроэнергии для экспорта учитывается в показателе общей выработки, поэтому одной из ключевых причин ее отставания от внутреннего спроса может быть снижение физических объемов поставок за рубеж, говорит замглавы ИПЕМ Александр Григорьев. Сальдо перетоков электроэнергии в 2022 году (экспорт из России за вычетом импорта) составило 15,2 млрд кВт•ч. Показатель рухнул на 36% год к году из-за остановки экспорта в Финляндию и Прибалтику весной 2022 года. Поставки из РФ в ЕС за январь—май, судя по отчетности европейских регуляторов, составили около 5,5 млрд кВт•ч, из которых 65% пришлось на Финляндию. Таким образом, они оказались ниже пандемийного 2020 года. При этом Россия в 2022 году поставила рекордный объем электроэнергии в Китай — около 4,4–4,5 млрд кВт•ч, по предварительным оценкам.

Прекращение экспорта в ЕС должно было привести к падению производства электроэнергии на Северо-Западе (туда входят Калининград, Ленинградская и Псковская области), а рост экспорта в КНР — к существенному увеличению выработки на Дальнем Востоке. Однако в отчете СО нет данных о выработке по регионам. По оценкам “Ъ”, производство электроэнергии на Дальнем Востоке выросло более чем на 4%, тогда как в остальной части страны показатель увеличился лишь на 0,5%.

СО в отчете не пишет о факторах, которые повлияли на существенный рост потребления электроэнергии. Спрос без учета влияния погоды упал лишь в двух энергосистемах — на Средней Волге (минус 0,5% год к году) и Северо-Западе (минус 0,4%). Самое заметное увеличение произошло в Сибири (плюс 3,4%) и на Дальнем Востоке (плюс 3,8%), что могло быть связано с увеличением грузопотоков и запуском новых энергоемких предприятий, полагает независимый аналитик Юрий Мельников.

Потребление электроэнергии заметно выросло и в энергосистеме Юга — на 2,6% год к году. Туда входит, в том числе, Крым, откуда в 2022 году начались перетоки электроэнергии в Херсонскую и Запорожскую области, сообщали власти этих регионов. В общее потребление также входят технологические потери электроэнергии в сетях, объем которых мог вырасти в прошлом году. В 2020 году объем потерь в распределительных сетях «Россетей» составлял 46,4 млрд кВт•ч, а в магистральных сетях ФСК — 23 млрд.

В первом полугодии 2022 года ситуация с потреблением электроэнергии оценивалась гораздо хуже, но поводов для оптимизма немного, говорят в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). Там считают, что прирост потребления обусловлен запуском крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Сибири, интенсивной работой предприятий ВПК и отчасти приростом потребления у населения. Наблюдаемое во второй половине года стабильное снижение уровня нерегулируемого пика потребления мощности (объем мощности, оплачиваемой промышленностью) относительно 2021 года говорит о том, что ситуация в экономике остается сложной, полагают в ассоциации. Судя по оперативным отчетам «Администратора торговой системы», в европейской части страны и на Урале нерегулируемый пик потребления мощности упал на 1,9%, до 65,6 ГВт, а в Сибири вырос на 3%, до 19,2 ГВт.

«Потребление электроэнергии росло, поскольку очевидных негативных последствий для экономики из-за санкций не произошло, энергоемкая промышленность, например нефтедобыча, показывала рост,— говорит Сергей Роженко из Kept.— Реальную картину по динамике потребления мы, скорее всего, увидим в текущем году». Учитывая потерю экспорта в ЕС, можно ожидать, что выработка электроэнергии снизится до объема внутреннего потребления. Прогноз регулятора по экспорту в 2023 году без учета выпавших поставок ЕС составит около 6,4 млрд кВт•ч, что станет самым низким показателем за последние годы.

Полина Смертина

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