Готовь электросамокат зимой

Минтранс РФ сообщает о необходимости создания в субъектах парковок и инфраструктуры для использования электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) путем интеграции их «в транспортную систему». Соответствующее письмо ведомство направило накануне вступления в силу новой редакции ПДД, регулирующей эксплуатацию СИМ. Ведомство хочет, чтобы электросамокаты стали альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту. Между тем представители парламента Санкт-Петербурга намерены просить правительство приостановить вступление в силу новых ПДД, утверждая, что это может угрожать безопасности граждан.

“Ъ” ознакомился с письмом Минтранса региональным властям в связи с вступлением в силу с 1 марта новой редакции ПДД, регулирующей вопросы движения электросамокатов, моноколес, гироскутеров и прочих СИМ. “Ъ” неоднократно рассказывал об этом документе, который, в частности, вводит запрет пользователям таких средств разгоняться быстрее 25 км/ч, выезжать на обочины лицам младше 14 лет и т. д. В пресс-службе Минтранса “Ъ” подтвердили, что «информация направлена в регионы», а текст письма согласован с ГИБДД.

Ведомство подробно разъясняет региональным чиновникам содержание новых ПДД. Минтранс сообщает, что органам власти на местах следует заранее создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ» путем интеграции их «в транспортную систему». Необходимо разработать планы этой «интеграции» на весенне-осенний период, назначив ответственных чиновников. Минтранс предлагает «мотивировать» использование гражданами СИМ в качестве альтернативы «общественному и личному автотранспорту» для передвижения на расстояния до 5 км. Впрочем, как конкретно это сделать, не поясняется. Министерство также просит региональных руководителей обеспечить необходимое количество парковок для СИМ, создавая их в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, около ТЦ. При этом паркинги не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов. В крайнем случае парковки для электросамокатов можно размещать в парковочных карманах, обозначив их соответствующими знаками. Места парковок можно периодически менять с учетом изменения маршрутов движения пользователей.

«За отнесением СИМ к транспортным средствам должна последовать работа по их интеграции в городские транспортные системы с формированием парковочной инфраструктуры»,— прокомментировал инициативу руководитель направления по взаимодействию с органами власти кикшеринговой компании Whoosh Сергей Карлов. «Приветствуем подход, когда регионы и все участники рынка будут заранее готовы к вступлению в силу новых ПДД, которые не только узаконят СИМ в иерархии движения, но внесут вклад в еще более безопасное передвижение»,— заявили “Ъ” в «Яндекс Go». Письмо Минтранса будет иметь «позитивное влияние» на развитие отрасли, считают в сервисе проката «Юрент». «Оно должно внести ясность в актуальные правила регулирования СИМ и трактовку вступающих в силу ПДД и поможет избежать избыточного регулирования на местах»,— отмечают там.

Пока нет действенных инструментов, чтобы оказать влияние на местные власти и заставить их создать инфраструктуру для СИМ, заявил “Ъ” глава экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. Это подтверждает и глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов: «Вместо того чтобы провоцировать людей ездить по тротуарам, что небезопасно для пешеходов, Минтрансу стоило бы выделить деньги на создание сети велодорожек, где могли бы перемещаться СИМ. Это можно сделать в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Или направить на эти цели деньги, собираемые в качестве штрафов,— это десятки миллиардов рублей в год. То, что делается сейчас, безопасность движения только снизит».

В столичном департаменте транспорта “Ъ” заявили, что участвовали в разработке письма. «Основная задача, чтобы поездки на этом востребованном виде городского транспорта были безопасными,— сказали в ведомстве.— Важно, чтобы пользователи на личных и на арендованных СИМ соблюдали новые правила: ездили по велодорожкам или велополосам, дорогу переходили пешком, а самокат катили рядом, уступали дорогу пешеходам».

Тем временем глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил официальное обращение премьеру Михаилу Мишустину (“Ъ” ознакомился с текстом), в котором просит приостановить вступление в силу изменений ПДД и направить их на новое обсуждение. Депутат опасается, в частности, что фактически скоростной лимит движения СИМ по тротуарам составит не 25 км/ч, а 45 км/ч из-за так называемого нештрафуемого порога в 20 км/ч, закрепленного в КоАП, «это создаст реальную угрозу безопасности не только для лиц, использующих для передвижения СИМ, но и для пешеходов». Господин Цивилев предлагает также «пересмотреть нормы в части разрешенной скорости и локаций использования СИМ». Речь идет о том, что фактически основным местом движения СИМ по новым правилам становится тротуар, но в интересах безопасности они должны двигаться в условиях, равных с велосипедами, пояснил “Ъ” один из разработчиков письма, специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов.

Отметим, что пока неясным остается порядок применения новых знаков — «Движение на СИМ запрещено» и разных табличек. Правила их установки должны быть определены в ГОСТ 52289, Минтранс сообщает в письме, что до 1 марта внесет в стандарт изменения. Пока документа нет, как и инструкций для регионов. Минтранс лишь обращает внимание, что нельзя устанавливать знаки, не предусмотренные проектной документацией (в частности, проектами по организации дорожного движения). «С установкой знаков спешить не надо, тем более что нормативная база еще не готова, а сезон активного применения СИМ вряд ли начнется 1 марта»,— пояснил “Ъ” сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» при правительственной комиссии по проведению административной реформы Евгений Литвин.

Иван Буранов