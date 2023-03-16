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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ за год выросла в два раза

Чистая прибыль НОВАТЭКа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2022 году составила 640,4 млрд руб., сообщили информагентства со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Показатель превысил позапрошлогодний (318,3 млрд руб.) более чем в два раза. Выручка компании в 2022 году увеличилась на 10,3% и составила 804,8 млрд руб. Себестоимость продаж возросла до 451,9 млрд руб. (рост год к году — 6,4%).

Чистая прибыль другого российского газового гиганта — «Газпрома» за 2022 год снизилась более чем в 3,6 раза, до 747,2 млрд руб. В целом, по информации «Ъ», добыча газа в России в 2022 году упала на 11,8%, до 672 млрд куб. м.

Подробные показатели по газодобыче и перспективы отрасли — в материале «Ъ» «Добывшее будущее».

Григорий Лейба

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