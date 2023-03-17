Linde предъявили полный счет

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск российской компании «Русхимальянс», оператора проекта строительства газохимического комплекса в Усть-Луге, к германской Linde GmBH почти на €1,1 млрд. Ранее сообщалось, что для взыскания указанной суммы российская компания обратится в гонконгский арбитраж, но у компании могли возникнуть сложности с инициированием спора в суде иностранной юрисдикции, предполагают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации из картотеки арбитражных дел, 1 марта «Русхимальянс» подал исковое заявление о взыскании €972,3 млн и 7,61 млрд рублей в качестве возмещения убытков по контракту с бывшим немецким подрядчиком строительства газохимического и перерабатывающего комплекса в Усть-Луге — германской компанией Linde, а также €13,6 млн и 117,6 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Предварительное судебное заседание назначено на 17 апреля.

В конце февраля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал германской инженерной компании в снятии ареста с активов стоимостью 35 млрд рублей, наложенного в рамках иска «Русхимальянса» о взыскании убытков (см. «Ъ-СПб» от 22.02.2023). Активы оказались под обременительными мерами после того, как 30 декабря 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление «Русхимальянса» и запретил российским представительствам Linde отчуждать имущество, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости всех активов. О том, что по условиям контракта «Русхимальянс» может обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском о возврате более миллиарда евро неотработанного аванса, стало известно в январе из решения суда.

В компании «Русхимальянс» не комментируют судебное разбирательство с Linde.

Что заставило «Русхимальянс» обратиться за возмещением убытков в российский государственный суд, однозначно сказать сложно, рассуждает Ольга Анисимова, исполнительный директор АО «Центр по работе с проблемными активами». «Стороны могли просто прекратить действие арбитражного соглашения»,— предполагает эксперт.

Сама по себе арбитражная оговорка, включенная сторонами в соглашение, не всегда препятствует рассмотрению спора в государственном суде, на что Верховный суд РФ указал в 2016 году, продолжает госпожа Анисимова. При этом «Русхимальянс» не сможет параллельно предъявить иск и в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и в гонконгский арбитраж по одному и тому же требованию.

«Сегодня существуют сложности при инициировании спора в международном арбитраже,— объясняет госпожа Анисимова.— Так, в период расширения санкций эксперты отмечали, как международные арбитражные центры отказывались принимать оплату от подсанкционного лица, в некоторых случаях стороны не могли назначить арбитра. Кроме того, в текущих реалиях для российской компании может быть достаточно затруднительно исполнить решение арбитража в иностранной юрисдикции».

Александра Тен