Linde попросят вернуть аванс

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса» (совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи»), одного из операторов строительства газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, и наложил арест на российские активы бывшего подрядчика проекта — немецкой инжиниринговой компании Linde — стоимостью 35 млрд рублей. «Русхимальянс» намерен взыскать с иностранной фирмы более €970 млн убытков. Шанс взыскать деньги для структуры «Газпрома» более реален, чем перспектива быстро найти замену подрядчику, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы транснациональной химической компании Linde на сумму 35 млрд рублей, следует из карточки арбитражного дела, опубликованной на сайте суда. Речь идет о Linde GmbH из Германии и ее материнской компании Linde PLC, зарегистрированной в Ирландии. В 2022 году немецкий подрядчик вышел из проекта с «Газпромом» по строительству завода СПГ в Усть-Луге из-за санкций. Иск подал один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа — ООО «Русхимальянс». Получив определение суда об обеспечительных мерах в виде ареста имущества, «Русхимальянс» намерен обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к Linde, что соответствует условиям контракта, говорится в решении суда.

Цена иска «Русхимальянса» к ответчикам составит €946,5 млн неотработанного аванса и €25,7 млн (7,6 млрд рублей), сообщается в определении суда. В течение 15 рабочих дней с момента решения об обеспечительных мерах истец должен приступить к выполнению досудебного порядка урегулирования спора с Linde, а именно направить уведомление о направлении спора для рассмотрения высшим руководством. Еще через 45 дней и пять рабочих дней в Гонконгский международный арбитражный центр должно быть направлено уведомление об арбитраже. Местом рассмотрения спора является Гонконг, местом слушаний определен Стокгольм, Швеция.

«Международный арбитраж занимает достаточно продолжительное время, поэтому по итогам санкций в свете СВО говорить об успешно разрешенных спорах и последующих взысканиях пока рано. Тренд на данном этапе неочевиден»,— объясняет Варвара Кнутова, адвокат, партнер юридической компании «Сотби». При этом адвокат отмечает, что Стокгольмский арбитраж, например, обязал финскую компанию Gasum выплатить «Газпрому» €300 млн, также арбитраж согласился с тем, что «Газпром» был вправе приостановить поставку в связи с отказом финской компании оплачивать газ в рублях, хотя и не обязал покупателя платить в рублях впредь. «Таким образом, небольшие, но знаковые успехи в свете международного арбитража у наших компаний имеются, несмотря на общее санкционное и политическое давление»,— обращает внимание госпожа Кнутова.

В ситуации спора «Русхимальянса» с подрядчиком шансы истца на положительное разрешение спора в арбитраже весьма высоки, продолжает представитель юридической компании «Сотби». «Очевидно, что безосновательное удержание аванса недопустимо, какое бы право ни было применимо к контракту. Ссылка ответчика на санкции как на основание для удержания у себя неосвоенной части аванса в итоге не найдет поддержки у арбитража. В мировой практике арбитражные трибуналы рассматривают споры даже с участием компаний из стран, находящихся под санкциями ООН»,— поясняет эксперт.

Успех или поражение «Русхимальянса» в значительной степени зависит от того, признает ли Гонконгский международный арбитражный суд введение санкций в отношении РФ обстоятельством, достаточным (возможно, даже форс-мажорным) для несоблюдения обязательств Linde перед российским контрагентом, высказывает другую точку зрения управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal To Business Светлана Гузь.

В пресс-службе «Русхимальянса» не прокомментировали, как обстоят дела с выбором нового подрядчика для строительства завода СПГ в Усть-Луге и насколько сдвинутся сроки проекта. Независимый эксперт Антон Соколов считает, что выход Linde из проекта «Русхимальянса», скорее всего, приведет к смещению сроков его реализации вправо, поскольку необходимо будет найти подрядчика, способного реализовывать комплексные проекты на уровне предприятия в целом, а не отдельных установок. «При этом этапы проектирования или надзора за ходом строительства сегодня, на мой взгляд, чуть менее важны, чем подбор поставщиков оборудования для будущего предприятия,— уточняет эксперт.— В России крупномасштабные международные ЕРС-проекты реализуются последние 10–15 лет в единичных объемах, так что рынок, по сути, только формируется, но, безусловно, есть компании, которым проект в Усть-Луге окажется по плечу».

По мнению господина Соколова, из российских компаний занять место Linde, с определенными оговорками, смогут НИПИГАЗ (на замену которого в 2021 году и пришел Linde, см. “Ъ” от 14.03.2021) или «Петон». «Перечень иностранных компаний теперь ограничен азиатским регионом — там, безусловно, есть достойные компании, но в условиях санкционной неопределенности их участие, скорее всего, будет под вопросом»,— добавил эксперт.

Александра Тен