Linde остается под блоком иска

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил заявление бывшего подрядчика строительства газоперерабатывающего завода в Усть-Луге — немецкой компании Linde — о снятии обеспечительных мер с активов, наложенных в рамках иска оператора проекта «Русхимальянса». Эти меры мешают иностранной фирме закрыть или продать бизнес в России, предполагают юристы, но, скорее всего, Linde вряд ли удастся отменить арест имущества и в международном арбитраже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость арестованных активов бывшего немецкого подрядчика оценивается в 35 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Стоимость арестованных активов бывшего немецкого подрядчика оценивается в 35 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Информация о том, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении заявления немецкой компании Linde о снятии ареста с российских активов в споре с компанией «Русхимальянс», появилась в картотеке арбитражных дел в начале недели. Под арестом остаются имущество филиала Linde GmbH в Самаре, ее доли в «Линде Газ Рус», «Линде Уралтехгаз», «Линде Газ Новотроицк», «Линде Газ Липецк», «Газпром Линде Инжиниринг», «Линде инжиниринг рус», «Криостар рус», «Линде Азот Тольятти», а также доли Linde PLC в «Праксэа Рус», «Праксайр Волгоград», «Праксайр Самара» и «Праксайр Азот Тольятти». Активы оказались под обременительными мерами после того, как 30 декабря 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление «Русхимальянса» и запретил этим компаниям отчуждать имущество, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости всех активов (см. «Ъ-СПб» от 10.01.2023).

В пресс-службе АО «Линде Газ Рус» и головной компании Linde GmbH не ответили на запрос «Ъ-СПб», будет ли компания оспаривать отказ российского суда о снятии обременительных мер. «Можно предположить, что в заявлении ответчик ссылается на отсутствие связи между исковыми требованиями и наложенными обеспечительными мерами, которые больше напоминают меры по корпоративному спору,— рассуждает Варвара Кнутова, партнер, адвокат юридической компании «Сотби».— Не исключено, что ответчик хотел бы закрыть или продать бизнес из-за невозможности работать в условиях санкций, а меры этому мешают. Теоретически ответчик может попробовать обжаловать отказ — и, наверное, так и сделает».

Как писал «Ъ-СПб», стоимость арестованных активов бывшего немецкого подрядчика оценивается в 35 млрд рублей. Получив определение суда об обеспечительных мерах в виде ареста имущества, «Русхимальянс» намерен обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к Linde, что соответствует условиям контракта, говорится в решении суда. Цена иска «Русхимальянса» к ответчикам составит около миллиарда евро: €946,5 млн неотработанного аванса и еще €25,7 млн (7,6 млрд рублей). «Русхимальянс» обратится в Гонконгский международный арбитражный центр. Местом рассмотрения спора является Гонконг, местом слушаний определен Стокгольм, Швеция.

По мнению госпожи Кнутовой, если состав международного арбитража признает свою компетенцию и будет рассматривать дело по существу, меры, наложенные российским судом, так и продолжат «висеть», если только ответчик не предложит достойную замену, которая удовлетворит арбитров.

Александра Тен