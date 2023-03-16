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Коммерсантъ FM
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Дания не даст России разрешение принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген не собирается допускать представителей России к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ларс Лекке Расмуссен

Ларс Лекке Расмуссен

Фото: Johanna Geron, Reuters

Ларс Лекке Расмуссен

Фото: Johanna Geron, Reuters

«В Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона, и нашим расследованиям можно доверять. Мы сказали представителям российской стороны, что тщательно расследуем этот инцидент. И когда мы его завершим, то объявим результаты этого расследования»,— цитирует Расмуссена издание Local Denmark. Глава МИД Дании призвал российские власти доверять расследованию, которое ведется в европейских государствах.

В МИД России назвали отказ Копенгагена от допуска Москвы к расследованию «лохотроном» и «махинацией».

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором он со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» сообщил, что взрывы были секретной операцией США.

По информации The New York Times и Die Zelt, к произошедшим в сентябре 2022 года подрывам газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, которая, скорее всего, не связана с властями Украины. Киев отрицает виновность своих граждан в подрывах газопроводов. Президент России Владимир Путин заявлял, что считает «полной чушью» версии о том, что диверсии на «Северных потоках» осуществили украинские активисты.

Подробнее о расследовании взрывов — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Александр Кислов

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