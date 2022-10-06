Во пражеском окружении

Процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией пришел к важной символической точке: в четверг в Праге состоится первая встреча лидеров двух стран Никола Пашиняна и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры пройдут на фоне начала предметных переговоров о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном. И это, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, совсем не случайно. Также в четверг господин Пашинян встретится со своим азербайджанским визави Ильхамом Алиевым, что доказывает: армяно-турецкий и армяно-азербайджанский дипломатические процессы остаются тесно связанными между собой и будут развиваться неразрывно друг от друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду подтвердил участие в двух встречах, о которых до этого написали турецкие газеты. Во-первых, он должен впервые встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, начав таким образом новый этап в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой. Во-вторых, состоятся переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но не с глазу на глаз, а при участии двух посредников: главы Евросовета Шарля Мишеля, который уже не раз собирал лидеров двух стран вместе, и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Эти встречи укладываются в логику обсуждения общей повестки о мире»,— заявил господин Пашинян. И добавил: «Я иду сейчас и буду идти по пути мирной повестки, окончательного мира. Но в отличие от прежних властей я вижу путь, по которому иду, это самое важное. И я надеюсь на поддержку парламентского большинства, нашего народа в своем намерении по повестке мира».

Что же касается исторической встречи между Николом Пашиняном и Реджепом Тайипом Эрдоганом, то она, по мнению собеседников “Ъ”, тоже стала возможной лишь потому, что Армения сделала важные шаги навстречу Азербайджану. Например, буквально на днях главы МИДов двух стран провели в Женеве встречу, целью которой было начало разработки текста мирного соглашения. Впрочем, как ранее писал “Ъ”, этот процесс совсем не выглядит простым и близким к завершению.

Как сообщала турецкая газета Sabah со ссылкой на информированные источники, в ходе переговоров с Николом Пашиняном турецкий президент обязательно затронет тему отношений между Арменией и Азербайджаном. И призовет к скорейшему урегулированию разногласий. Кроме того, он может предложить провести встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений не в третьих странах, как это происходило до этого, а в самих Турции и Армении.

«Нормализация отношений между Турцией и Арменией напрямую связана с отношениями Армении и Азербайджана,— напомнил “Ъ” турецкий политолог Умит Назми Хазыр.— Эрдоган наверняка обсудит с Пашиняном "Зангезурский коридор" (автомобильный и железнодорожный маршрут из Баку до Нахичевани через юг Армении.— “Ъ”), который важен для Азербайджана и Турции, поскольку связывает их вместе».

Другой турецкий политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем также указал на тесную связь между армяно-турецким и армяно-азербайджанским дипломатическими треками и предположил: стартовавшее обсуждение мирного договора между Баку и Ереваном «стало катализатором» для встречи Никола Пашиняна с Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом, как отметил господин Озертем, Баку будет внимательно следить, чтобы отношения между Турцией и Арменией не развивались слишком быстро. «Открытие сухопутной границы двух стран для иностранцев, которое обсуждали спецпредставители, будет важным шагом, и в Баку с этим согласны. Но вот, например, установление дипломатических отношений и открытие посольств в Ереване и Анкаре там пока что не одобрят. Баку настаивает на том, чтобы все было согласовано с ним»,— считает собеседник “Ъ” в Турции.

При этом собеседник “Ъ” в Ереване, директор Института Кавказа Александр Искандарян не считает встречу Никола Пашиняна с Реджепом Тайипом Эрдоганом каким-то значимым прорывом. «Это всего лишь надежда на продолжение дипломатического процесса между Арменией и Турцией»,— сказал эксперт “Ъ”. Свой пессимизм он объяснил именно тем, что поведение Анкары полностью зависит от Баку, а там пока не отказались от тактики давления на Ереван.

Сразу после Праги Никол Пашинян и Ильхам Алиев планируют отправиться в Санкт-Петербург — на неформальный саммит стран СНГ, назначенный на 7 октября. Это может немного уравновесить баланс в переговорных усилиях России и Запада по армяно-азербайджанскому урегулированию. Напомним, что в течение года лидеры двух стран уже трижды встречались в Брюсселе и планируют увидеться там еще раз — в ноябре.

Впрочем, собеседники “Ъ” не считают все громче звучащие предположения, что главным модератором между Арменией и Азербайджаном становится Евросоюз, уместными. «Единого мирного процесса нет,— отметил Александр Искандарян.— Идут несколько процессов одновременно. Есть трехсторонний формат с участием Москвы, есть трехсторонний формат с участием Брюсселя, активность проявляют и США, армяно-турецкий процесс тоже с этим связан. Идет кастинг. И успех одного из форматов не означает гибель другого. Мне кажется, многообразие площадок для переговоров сохранится и далее».

Похожую мысль выразил и председатель правления бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. «Есть вопросы, из обсуждения которых Россию исключить просто нельзя. Например, открытие транспортных коридоров,— заявил эксперт в беседе с “Ъ”.— Другое дело, что пока российская сторона сфокусировалась на вопросах транспорта и делимитации границы, инициатива в разработке мирного договора оказалась в руках другого посредника — Шарля Мишеля». Господин Шафиев признал, что, если мирный договор будет подписан не в Москве, а в Брюсселе, некоторые могут посчитать это имиджевым ударом для России. «Но надеюсь, препятствовать миру Москва тоже не будет. Ведь это станет куда более сильным ударом по имиджу»,— добавил собеседник “Ъ”.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван