Артуру Бетербиеву назначили второго британца

Следующим соперником самого титулованного российского боксера Артура Бетербиева, владеющего чемпионскими титулами Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), станет, видимо, британец Каллум Смит — очень известный боец, который сам был чемпионом мира. Правда, карьеру он сделал в предыдущей категории, а в новую перешел совсем недавно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент боя Артура Бетербиева (справа) и Джо Смита (июнь 2022 года)

Фото: Frank Franklin II / AP Момент боя Артура Бетербиева (справа) и Джо Смита (июнь 2022 года)

Фото: Frank Franklin II / AP

Всемирный боксерский совет объявил о том, что назначил бой между обладателем своего чемпионского пояса в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и имеющим статус официального претендента Каллумом Смитом. Сторонам предоставлен срок до 11 апреля для достижения договоренности по условиям поединка. Если договориться не удастся, будет объявлен тендер на его проведение.

На кону в этом матче будут стоять сразу три чемпионских пояса — WBC, IBF и WBO. Все они принадлежат Артуру Бетербиеву, который является особенной в современном профессиональном боксе фигурой.

У Бетербиева уникальный послужной список. Он не просто состоит исключительно из побед. Все эти 19 побед были одержаны 38-летним боксером досрочно. Предыдущая состоялась в январе, когда Бетербиев нокаутировал в восьмом раунде шикарного лондонского поединка британца Энтони Ярда, претендента по версии WBO.

Обнародованная WBC новость означает, что реализация приоритетной для Артура Бетербиева цели, скорее всего, в очередной раз как минимум отложена на неопределенный срок. Он неоднократно говорил, что она заключается в объединении всех четырех титулов в категории, а следовательно, в поединке против другой отечественной суперзвезды, лучшего бойца 2022 года в классификациях большинства независимых медиаресурсов, таких как ESPN и The Ring, Дмитрия Бивола. Различные источники высказывали несколько предположений насчет того, почему этот матч до сих пор не организован. Некоторые сводятся к проблемам, связанным с бизнес-интересами промоутерских компаний, некоторые — с «политикой». WBC с момента начала специальной военной операции на Украине и в самом деле придерживается жесткой позиции по отношению к российским боксерам. Структура исключила их из своих рейтингов, а ее президент Маурсио Сулейман в интервью изданию Izquierdazo признавался, что он против участия бойца из России в чемпионском матче. Для Бетербиева WBC сделал исключение, поскольку тот давно живет в Канаде и имеет канадское гражданство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каллум Смит празднует победу над французом Матье Бодерликом (август 2022 года)

Фото: Hassan Ammar / AP Каллум Смит празднует победу над французом Матье Бодерликом (август 2022 года)

Фото: Hassan Ammar / AP

Впрочем, и бой Артура Бетербиева против 32-летнего Каллума Смита — событие достаточно громкое. Дело в том, что у Смита отличная репутация. Он сам некоторое время на излете минувшего десятилетия владел чемпионским титулом, побеждая знаменитостей вроде Джорджа Гроувса, Хасана Нджикама и пользуясь большой популярностью. Чуть подпортило его карьеру лишь поражение в декабре 2020 года от считавшегося в тот момент безусловно лучшим боксером мира вне зависимости от категории мексиканца Сауля Альвареса. Смит проиграл Альваресу, которого затем одолел Бивол, по очкам, но без особых шансов добиться перелома.

Проблема в том, что эта карьера развивалась в рамках не полутяжелого, а суперсреднего веса (до 76,2 кг). В полутяжа Каллум Смит переквалифицировался совсем недавно, в 2021 году. С тех пор он успел лишь дважды выступить в новой категории. Выступления вышли впечатляющими: доминиканца Ленина Кастильо Смит нокаутировал во втором раунде, уложив плашмя на настил, а француза Матьё Бодерлика — в четвертом, красиво поймав на хук слева. Но надо учесть, что ни тот ни другой соперник к числу элитных не относились, и вообще, с панчером, по уровню хотя бы близкому к Бетербиеву, британцу пока пересекаться не доводилось.

Алексей Доспехов