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Артуру Бетербиеву назначили второго британца

WBC санкционировал его бой с Каллумом Смитом

Следующим соперником самого титулованного российского боксера Артура Бетербиева, владеющего чемпионскими титулами Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), станет, видимо, британец Каллум Смит — очень известный боец, который сам был чемпионом мира. Правда, карьеру он сделал в предыдущей категории, а в новую перешел совсем недавно.

Момент боя Артура Бетербиева (справа) и Джо Смита (июнь 2022 года)

Момент боя Артура Бетербиева (справа) и Джо Смита (июнь 2022 года)

Фото: Frank Franklin II / AP

Момент боя Артура Бетербиева (справа) и Джо Смита (июнь 2022 года)

Фото: Frank Franklin II / AP

Всемирный боксерский совет объявил о том, что назначил бой между обладателем своего чемпионского пояса в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и имеющим статус официального претендента Каллумом Смитом. Сторонам предоставлен срок до 11 апреля для достижения договоренности по условиям поединка. Если договориться не удастся, будет объявлен тендер на его проведение.

На кону в этом матче будут стоять сразу три чемпионских пояса — WBC, IBF и WBO. Все они принадлежат Артуру Бетербиеву, который является особенной в современном профессиональном боксе фигурой.

У Бетербиева уникальный послужной список. Он не просто состоит исключительно из побед. Все эти 19 побед были одержаны 38-летним боксером досрочно. Предыдущая состоялась в январе, когда Бетербиев нокаутировал в восьмом раунде шикарного лондонского поединка британца Энтони Ярда, претендента по версии WBO.

Обнародованная WBC новость означает, что реализация приоритетной для Артура Бетербиева цели, скорее всего, в очередной раз как минимум отложена на неопределенный срок. Он неоднократно говорил, что она заключается в объединении всех четырех титулов в категории, а следовательно, в поединке против другой отечественной суперзвезды, лучшего бойца 2022 года в классификациях большинства независимых медиаресурсов, таких как ESPN и The Ring, Дмитрия Бивола. Различные источники высказывали несколько предположений насчет того, почему этот матч до сих пор не организован. Некоторые сводятся к проблемам, связанным с бизнес-интересами промоутерских компаний, некоторые — с «политикой». WBC с момента начала специальной военной операции на Украине и в самом деле придерживается жесткой позиции по отношению к российским боксерам. Структура исключила их из своих рейтингов, а ее президент Маурсио Сулейман в интервью изданию Izquierdazo признавался, что он против участия бойца из России в чемпионском матче. Для Бетербиева WBC сделал исключение, поскольку тот давно живет в Канаде и имеет канадское гражданство.

Каллум Смит празднует победу над французом Матье Бодерликом (август 2022 года)

Каллум Смит празднует победу над французом Матье Бодерликом (август 2022 года)

Фото: Hassan Ammar / AP

Каллум Смит празднует победу над французом Матье Бодерликом (август 2022 года)

Фото: Hassan Ammar / AP

Впрочем, и бой Артура Бетербиева против 32-летнего Каллума Смита — событие достаточно громкое. Дело в том, что у Смита отличная репутация. Он сам некоторое время на излете минувшего десятилетия владел чемпионским титулом, побеждая знаменитостей вроде Джорджа Гроувса, Хасана Нджикама и пользуясь большой популярностью. Чуть подпортило его карьеру лишь поражение в декабре 2020 года от считавшегося в тот момент безусловно лучшим боксером мира вне зависимости от категории мексиканца Сауля Альвареса. Смит проиграл Альваресу, которого затем одолел Бивол, по очкам, но без особых шансов добиться перелома.

WBC исключил российских спортсменов из рейтинга

Проблема в том, что эта карьера развивалась в рамках не полутяжелого, а суперсреднего веса (до 76,2 кг). В полутяжа Каллум Смит переквалифицировался совсем недавно, в 2021 году. С тех пор он успел лишь дважды выступить в новой категории. Выступления вышли впечатляющими: доминиканца Ленина Кастильо Смит нокаутировал во втором раунде, уложив плашмя на настил, а француза Матьё Бодерлика — в четвертом, красиво поймав на хук слева. Но надо учесть, что ни тот ни другой соперник к числу элитных не относились, и вообще, с панчером, по уровню хотя бы близкому к Бетербиеву, британцу пока пересекаться не доводилось.

Алексей Доспехов

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