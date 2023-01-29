Артур Бетербиев побил карты

Выдающийся российский боксер Артур Бетербиев продлил свою феноменальную серию досрочных побед и защитил чемпионские титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В отличном поединке, состоявшемся в Лондоне, россиянин справился с очень неудобным соперником — британцем Энтони Ярдом. В этом бою Бетербиеву было временами очень непросто, после семи раундов он уступал Ярду по очкам, но в восьмом все-таки отправил его в нокаут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент боя между Артуром Бетебиевым (слева) и Энтони Ярдом

Фото: Mark Robison / Top Rank Inc / Getty Images Момент боя между Артуром Бетебиевым (слева) и Энтони Ярдом

Фото: Mark Robison / Top Rank Inc / Getty Images

Среди VIP, которым повезло увидеть бой на Wembley Arena вживую, был легендарный промоутер Боб Арум, недавно справивший 91-летие и за свою долгую карьеру в боксе видевший множество великих схваток. Так вот Арум без колебаний включил бой Бетербиева и Ярда в число величайших. «Величайших, по крайней мере, в истории полутяжелого веса»,— уточнил он, делясь ощущениями с ESPN. Формально «афиша» у поединка была не то чтобы ядерной, слепящей глаза, но не всегда в «афише» дело.

Ощущения у всех в зале — и людей, посвятивших боксу всю жизнь, и у дилетантов — должны были оказаться примерно одинаковыми.

Это был эталонный с любой точки зрения поединок, наполненный до краев всем, что нужно для того, чтобы он надолго врезался в память,— интригой, крутыми сюжетными поворотами, кровью, атмосферой.

Шумовое оформление поединка походило на футбольное. На самом деле мало кто в зале понимал, в состоянии ли Энтони Ярд с его мизерным опытом больших боев на равных конкурировать с Бетербиевым — неуязвимым монстром, который укладывает на ринг крепчайших бойцов, который умеет преодолевать кажущиеся железобетонными преграды. Однако Ярд давал поводы рассчитывать на себя. Все время отступая к канатам под танковым натиском Артура Бетербиева, он огрызался так больно, что это не походило на глухую оборону с единственным желанием дотянуть до перерыва. А неожиданный апперкот левой от британца заставил публику забиться в экстазе: он намекал на что-то очень острое.

Дальше все было еще интереснее. Во втором раунде Ярд очутился в углу и был вынужден терпеть страшные удары Бетербиева правой, но выбрался из захлопнувшейся, казалось, мышеловки. В третьем раунде выдержал плотные джебы россиянина и сам недурно применил джеб.

В четвертом раунде российский боксер взвинтил темп, а те, кто переживал за него, наверняка подумали, что все теперь пройдет по привычному сценарию. В биографии Бетербиева было немало поединков, в которых он шел именно по такому графику — позволял на старте оппонентам выглядеть вполне пристойно, но потом, вдруг переключал режим, превращая их в покорных судьбе жертв. А после очередных попаданий чемпиона правой ноги слушались Ярда уже не идеально.

Но Ярд опять все перетерпел, чтобы в пятом раунде предстать уже не жертвой, а злым охотником, бросающимся в рубку с опасным хищником и наносящим противнику такой урон, что могло возникнуть впечатление, будто тот вот-вот рухнет. Впрочем, лондонский бой доказал, что первым впечатлениям в нем доверять не стоит. Под занавес этого грозившего вылиться для него в катастрофу раунда Артур Бетербиев буквально за полтора десятка секунд вернул Энтони Ярду примерено такое же число ударов, что только что пропустил.

Телекамеры во время отдыха с удовольствием выцеливали крупные планы лиц бойцов, чтобы как можно убедительнее показать цену, которую они платят, создавая этот шедевр. У Ярда все лицо было уже заплывшим — ни единого живого места, у Бетербиева оно было в крови, хлеставшей из рассечения над левым глазом. А британские комментаторы, не сдерживая эмоции, пытались спрогнозировать, к чему этот восхитительный поединок может вырулить. И приходили, конечно, к выводу, что прогнозы бессмысленны: ну да, Энтони Ярд допускает многовато ошибок, защита все еще не его конек, но дерется-то он как лев! И пока все у аутсайдера получается даже лучше, чем можно было себе представить.

В шестом чемпион и претендент были достойны друг друга. В седьмом Энтони Ярд достал Артура Бетербиева справа, напропускал в ответ, но перед паузой опять поставил зрителей на уши новым «взрывом». Господи, да все эти несколько тысяч человек обязаны были поверить в тот момент в то, что он готов совершить чудо, пусть и не знали счета на судейских картах. А на двух из них впереди, между прочим, был Ярд — с небольшим, почти символическим перевесом, но бой-то проходил на его территории, и она могла, разумеется, стать важным фактором при интерпретации арбитрами концовки, могла послужить причиной все же наградить британца солидным бонусом за смелость.

А вскоре все эти несколько тысяч человек дружно замолчали, увидев, как реальность в щепки разбивает их сладкие грезы. В действительности для любого эксперта, хорошего знакомого со стилем Артура Бетербиева, со спецификой его дара, развязка была родившейся отнюдь не на пустом месте.

Это был классический нокаут в духе Бетербиева — не шальной, скроенный из сумасшедшего озарения, а созревавший постепенно, может быть, незаметно для постороннего взгляда.

Соперник с виду хорош, бодр, но он ведь под этим жутким давлением, как ни крути, устает, потихоньку теряет энергию и концентрацию. А лучше Бетербиева ловить момент такой ее потери, когда надо добивать, не умеет, возможно, никто в современном боксе, что он доказывал неоднократно. Так что в этом смысле в Лондоне не случилось ничего нового.

Но со стороны картина была в любом случае безумно красивой. Маленький, на первый взгляд безобидный провал Энтони Ярда — из таких ситуаций прежде он выкручивался легко — на сей раз оказался фатальным. Короткий удар правой вывел британца из равновесия, а последовавший за ним еще один удар уложил претендента на настил. Рефери Стив Грей разрешил Ярду продолжить выступление, но, едва поединок возобновился, тренер Тунде Аджайи попросил матч остановить. Энтони Ярд с его ватными ногами против девятнадцатой досрочной победы Артура Бетербиева не возражал.

Через четверть часа они, улыбаясь, обнимались друг с другом, прекрасно отдавая себе отчет в том, насколько классное шоу устроили. А Бетербиев, говоря о своих планах, естественно, сообщал о том, что хочет поединка с еще одним экстраординарным по способностям российским полутяжем Дмитрием Биволом, владельцем пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), то есть боя за статус абсолютного чемпиона мира. Правильнее желания не придумаешь. Только вот ESPN, комментируя его, напоминал о том, что у Бивола на повестке дня матч в сентябре против мексиканца Сауля Альвареса, поверженного им прошлой весной. И значит, похоже, главного события века в полутяжелом весе ждать придется до 2024 года.

Алексей Доспехов