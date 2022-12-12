Встречная мерзлота

Европа начинает готовиться к трудностям зимы следующего года. По прогнозам Международного энергетического агентства, газа в 2023 году, если Россия полностью прекратит поставки газа, а Китай начнет восстанавливать свое потребление, страны ЕС столкнутся с нехваткой 57 млрд кубометров. Особенно с учетом того, что на рынке по-прежнему не ожидается появления нового предложения СПГ. По оценкам аналитиков, на этом фоне конкуренция с Азией за сжиженное топливо может усилиться в 2023 году, а более реалистичные способы замещения российского газа появятся только после 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Давление российского газа в Европе резко упало, но полностью прожить без него она пока не может

Фото: Vincent Mundy / Getty Images Давление российского газа в Европе резко упало, но полностью прожить без него она пока не может

Фото: Vincent Mundy / Getty Images

Странам ЕС должно хватить газа на текущую зиму, но в следующем году континент может столкнуться с нехваткой газа, если Россия еще больше сократит поставки, сообщило 12 декабря Международное энергетическое агентство (МЭА).

После начала военных действий на Украине Россия постепенно снижала поставки газа в Европу, оставив в итоге только одну нитку транзита через Украину (трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» после этого были взорваны неустановленными лицами и не работают). Но Европе пока удается избегать острого дефицита газа — страны ЕС начали зимний сезон с заполненными подземными хранилищами (ПХГ), а из-за теплой погоды отбор стартовал гораздо позже, чем обычно. Высокие цены на газ помогли снизить потребление. Сейчас северо-западную Европу охватили сильные холода, но цены на газ стабильны: континент по-прежнему страхуется поступлением большого количества СПГ из США и Катара.

€330 млрд потратили страны ЕС с ноября 2021 года на поддержку потребителей в условиях роста цен на энергоносители

Однако на рынке существуют опасения, что страны ЕС израсходуют все запасы в ПХГ к апрелю, а их пополнение к следующей зиме окажется более сложным из-за дефицита поставок. Европейские чиновники ожидают, что следующий год будет тяжелее нынешнего. Так, если РФ сократит те минимальные объемы трубопроводных поставок, которые еще продолжает осуществлять (около 60 млрд кубометров в 2022 году против 140 млрд кубометров в 2021-м), предложение СПГ останется ограниченным, а спрос на газ в Китае восстановится после отмены ограничительных мер, связанных с COVID-19, ЕС может столкнуться с нехваткой газа в размере 57 млрд кубометров в 2023 году, ожидают в МЭА.

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«Этой зимой, похоже, мы сорвались с крючка»,— сказал глава МЭА Фатих Бирол, добавив, что «кризис еще не закончился, и 2023 год может быть намного сложнее, чем этот». К тому же «никто не может гарантировать, что температура в следующем году будет такой же мягкой», заметил он.

Общее потребление газа в ЕС в 2021 году составило 412 млрд кубометров. По оценке МЭА, спрос на газ в Европе в 2022 году упадет примерно на 10%, или примерно на 50 млрд кубометров (из них 10 млрд кубометров — эффект снижения производства).

По мнению МЭА, до 30 млрд кубометров дефицита в 2023 году можно закрыть за счет уже реализуемых мероприятий по повышению энергоэффективности, увеличению доли ВИЭ в энергобалансе, замене систем отопления на основе ископаемого топлива тепловыми насосами и увеличению выработки атомной и гидроэнергетики. Для замещения оставшихся 27 млрд кубометров потребуются дополнительные меры по повышению энергоэффективности, модернизации зданий и расширению использования ВИЭ.

Но эти меры «будут небесплатными». «Они обойдутся в €100 млрд за один год»,— заявил господин Бирол. По его оценке, эти вложения окупятся в течение следующих двух лет и принесут большую пользу.

Однако Евросоюзу, по мнению МЭА, возможно, придется помогать Украине и Молдавии в пополнении газовых хранилищ. В частности, Украина рискует к марту 2023 года остаться с истощенными ПХГ даже при снижении потребления газа на 25%. «Украине и Молдавии потребуется около 12 млрд кубометров газа, импортируемого из ЕС летом 2023 года, чтобы пополнить свои хранилища к началу отопительного сезона 2023–2024 годов»,— говорится в отчете.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает, что ЕС в 2023 году закупит до 130 млрд кубометров газа, что сопоставимо с поставками текущего года. По ее мнению, блоку необходимо ускорить внедрение ВИЭ и активизировать меры, направленные на повышение энергоэффективности, а также приступить к совместным закупкам газа.

Лидеры стран ЕС начнут обсуждать меры по подготовке к предстоящей зиме на саммите в Брюсселе 15 декабря.

При текущих объемах поставок российского газа в следующем году Европе придется искать альтернативу как минимум еще 50 млрд кубометров, ожидает эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. При этом в плане предложения СПГ наблюдаются серьезные проблемы, добавляет он. Так, до конца 2022 года ожидаются только ввод плавучего СПГ-завода в Мозамбике на 4,5 млрд кубометров, завершение строительства нескольких производственных линий в США и окончание ремонта завода Freeport LNG. Серьезного притока СПГ на рынок в 2022–2023 годах не предвидится. Запланированное расширение мощностей в Катаре состоится только в 2027 году, новые американские проекты будут вводиться в эксплуатацию в середине 2020-х годов. «В таких условиях в следующем году и в среднесрочной перспективе следует ожидать усиления конкуренции Европы и Азии за СПГ, что в свою очередь будет давить на цены»,— полагает он.

На этом фоне, по его оценке, единственно возможными вариантами сокращения последствий газового кризиса могли бы стать разблокировка оставшихся газопроводов из РФ или продолжение политики снижения потребления газа и деиндустриализации. «В долгосрочной перспективе у ЕС появляется большое количество вариантов замены российского газа, однако это — горизонт после 2025 года, скорее ближе к 2030 году»,— полагает он.

МЭА оценивает объем нового СПГ на рынке всего в 23 млрд кубометров. В докладе отмечается, что если Китай восстановит свое потребление СПГ после провала текущего года, то Европе достанется совсем немного от этих новых объемов. «Это означает, что развивающимся странам АТР придется как минимум на следующий год забыть вообще о каком-либо росте спроса на СПГ, и это при том, что в текущем году многие из них даже снизили потребление»,— считает независимый эксперт Александр Собко.

Татьяна Дятел