Reuters: Европа сможет покрыть 40% спроса на литий к 2030 году

Если все европейские проекты по добыче лития будут реализованы, они смогут удовлетворить лишь 40% ожидаемого спроса, пишет Reuters. По данным агентства, сейчас Европа не производит ни грамма этого ключевого компонента батарей для электромобилей.

К 2050 году Европе необходимо в совокупности потратить $5,3 трлн на проекты в области чистой энергетики, в частности ветряной и солнечной. По оценкам Международного энергетического агентства, для этого к 2040 году необходимо шестикратно увеличить мировое производство меди, лития, графита, никеля и некоторых других металлов и минералов, необходимых для отказа от ископаемого топлива.

В переработке и, в меньшей степени, в добыче многих важнейших промышленных ингредиентов доминирует Китай. Он перерабатывает 58% производимого в мире лития, 65% кобальта и более трети никеля и меди. Россия также богата никелем, палладием и кобальтом. Европа импортирует от 75% до 100% большинства металлов.

Для урегулирования ситуации на энергорынке западные компании могут заключать сделки с поставщиками в дружественных странах, открывать собственные шахты или увеличивать переработку. Первый подход является самым быстрым, пишет Reuters, и находится в стадии реализации.

Евросоюз намерен отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Эта мера является частью политики ЕС в области изменения климата. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз потратит на «зеленый переход» €300 млрд.

Дарья Эрозбек