ФСБ объяснила взрыв в погрануправлении Ростова-на-Дону возгоранием ГСМ

ФСБ сообщило, что причиной взрыва в гараже погрануправления в Ростове-на-Дону стало возгорание горюче-смазочных материалов. В результате пожара, по данным местных властей, пострадал один человек. На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщили экстренные службы.

«В 12:20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения»,— говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ (цитата по «Интерфакс»).

Пожар произошел сегодня, 16 марта. Очевидцы сообщали «Ъ», что в здании погрануправления ФСБ сдетонировали боеприпасы, были слышны взрывы. Губернатор региона Василий Голубев говорил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения, распространившийся огонь от которого стал причиной взрыва емкостей с горюче-смазочными материалами.

Лусине Баласян