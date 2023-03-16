В Ростове-на-Дону загорелся склад на территории погрануправления ФСБ

В Ростове-на-Дону горит склад на территории пограничного управление ФСБ по Ростовской области, расположенного по адресу: проспект Сиверса, 20/2. Корпус полностью объят огнем. По словам очевидцев, в складском помещении сдетонировали боеприпасы — были слышны взрывы, сообщает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Пожар на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате пожара один человек погиб, двое пострадали. Местное издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что двое пострадавших были обнаружены «у входа в склад».

«На складе детонируют боеприпасы с интервалом 5-10 секунд»,— сообщил собеседник того же издания в правоохранительных органах. В соцсетях распространяются видеозаписи, как от складского помещения поднимается густой темный дым.

«Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один»,— описывает ситуацию перед пожаром читатель 161.ru из бизнес-центра «Гвардейский», который расположен неподалеку от здания погрануправления.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ ситуацию не комментируют. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что сигнал о пожаре поступил в 12:25 мск. Причиной пожара, по его словам, стало «замыкание электропроводки внутри помещения». После огонь попал на емкости с горюче-смазочными материалами. Затем пожар распространился на 800 кв. м., произошло обрушение двух стен, добавил глава региона.

К месту пожара прибыли 14 единиц техники, 63 человека личного состава МЧС и сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Для тушения пожара специалисты запросили средства бронезащиты. Территория управления оцеплена. Из соседних многоквартирных домов проводится эвакуация жителей. Движение по проспекту Сиверса перекрыто от Депутатского переулка до Красноармейской улицы. На Гвардейской площади образовалась автомобильная пробка.