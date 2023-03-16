Ростовский губернатор назвал короткое замыкание причиной пожара в погрануправлении ФСБ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожар на складе регионального погрануправления ФСБ произошел по причине замыкания электропроводки внутри помещения. Дальше огонь распространился на емкости с горюче-смазочными материалами, пояснил глава региона. Площадь возгорания составляет 800 кв. м.

«Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ»,— написал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Господин Голубев также сообщил, что один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ранее СМИ сообщали о двух пострадавших и одном погибшем. По его словам, угрозы распространения огня на соседние дома нет, однако их эвакуация все равно проводится «в целях безопасности».

Склад на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелся сегодня днем, 16 марта. Корпус здания полностью объят огнем. Территория управления оцеплена. Очевидцы сообщали «Ъ», что в здании сдетонировали боеприпасы, были слышны взрывы. Позже информацию об этом подтвердили в экстренных службах.

Олеся Павленко, Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону