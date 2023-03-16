На Евгения Ройзмана составили протокол о демонстрации экстремистской символики

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) составили протокол по ч. 1. ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Об этом «Ъ-Урал» рассказал его адвокат Владислав Идамжапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Евгений Ройзман

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В протоколе сказано, что во «ВКонтакте» на странице «Евгений Ройзман» опубликован ролик «За что Путин сажает Навального?». В ролике якобы демонстрируется значок Фонда борьбы с коррупцией (в базе иноагентов), который признан экстремистской организацией и запрещен.

«Но сотрудники полиции не учли один факт — Евгений Ройзман не пользуется социальной сетью „ВКонтакте". Мы заявили, что не усматривается признаков правонарушения, но, видимо, сотрудники полиции решили по-другому. Материал огромный, но каких-либо доказательств он не содержит»,— отметил господин Идамжапов. Сам Евгений Ройзман на вопрос журналистов, признает ли он вину, заявил: «Я событие не признаю, не то что вину».

Евгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге утром 16 марта. Суд рассмотрит дело об административном правонарушении сегодня. Евгению Ройзману грозит до 15 суток ареста.

Кроме этого, в отношении Евгения Ройзмана расследуется уголовное дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив 1 июля ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где поделился негативным мнением о военной спецоперации на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия.

Диана Сунагатуллина, Катерина Якушева, Екатеринбург