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Дело на Евгения Ройзмана нашли на YouTube

Экс-глава Екатеринбурга задержан по обвинению в дискредитации армии

Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов в рамках обвинений по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Основанием, говорят в полиции, стал размещенный политиком в интернете видеоролик. Ранее за критику военной спецоперации РФ на Украине господина Ройзмана трижды привлекали к административной ответственности.

Из дома Евгений Ройзман с рюкзаком за плечами отправился на допрос

Из дома Евгений Ройзман с рюкзаком за плечами отправился на допрос

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из дома Евгений Ройзман с рюкзаком за плечами отправился на допрос

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К дверям квартиры Евгения Ройзмана в Екатеринбурге силовики прибыли ранним утром в среду с болгаркой. Однако политик открыл полиции сам, был спокоен, сдержан и сопротивления не оказывал. Обыски прошли в его жилище, офисе, принадлежащем политику музее Невьянской иконы (создан на основе коллекции Евгения Ройзмана и находится в том же доме, что и квартира; невьянская иконопись — уникальное уральское явление) и автомобиле, который стоял на подземной парковке.

По словам адвоката Владислава Идамжапова, «ничего криминального во время обысков у экс-мэра не нашли и не изъяли», только сотовый телефон.

Сам Евгений Ройзман, захвативший рюкзак на выходе из квартиры, высказал предположение, что основанием для преследования стал эпизод, связанный со спецоперацией на Украине, из видеоролика на его канале в YouTube. «Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового»,— заявил при этом Евгений Ройзман.

Чем известен Евгений Ройзман

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Политика задержали на 48 часов в качестве подозреваемого по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Как сообщается на сайте УВД по Центральному административному округу Москвы, в полиции считают, что мужчина (на интернет-ресурсе имя фигуранта не называется) разместил в интернете видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан. «Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается»,— заявила замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь. Впрочем, вечером адвокат Идамжапов сообщил, что меру пресечения господину Ройзману изберут в Екатеринбурге, не отправляя в столицу.

Новая редакция ст. 280.3 УК РФ вступила в силу 5 апреля текущего года. Наказание — до трех лет лишения свободы, а в случае «общественно значимых последствий» — до пяти. Часть 1 упомянутой нормы предполагает, что дискредитация была осуществлена лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за это же деяние. Отметим, с начала проведения спецоперации господина Ройзмана суд уже трижды штрафовал по ст. 20.3.3 КоАП за дискредитацию российской армии в социальных сетях.

Евгению Ройзману 14 сентября исполнится 60 лет. Он был одним из руководителей фонда «Город без наркотиков». С 2003 по 2007 являлся депутатом Госдумы, с 2013 по 2018 год — главой Екатеринбурга (стал последним избранным жителями мэром). Выдвигался на пост губернатора Свердловской области. Занимается благотворительной деятельностью в «Фонде Ройзмана». Политик открыто высказывается против специальной военной операции на Украине.

После появления информации о задержании господина Ройзмана в соцсетях появилось много комментариев относительно этого события. «Евгений Вадимович — человек большой внутренней силы. Я думаю, что он многое выдержит, не сломавшись,— написала журналистка Катерина Гордеева в своем Telegram-канале.— Ему и его близким сил и выдержки». Отметим, около недели назад вышло интервью политика журналистке Катерине Гордеевой, в котором политик высказал мысль, что каждый интеллигентный человек в России должен посидеть в тюрьме.

«Наговорил столько, долго глумился и решил, что ему все можно… держится спокойно, уверенно,— сказал в прямом эфире своей программы телеведущий Владимир Соловьев.— Только это все уже не поможет. История с Ройзманом закончилась на существенный период времени. Думаю, что по его статье пойдут многие».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором рассказал о своих непростых отношениях с господином Ройзманом.

«Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон, и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Я надеюсь, что он их получит»,— заявил глава региона.

Руководители фонда «Город без наркотиков», комментируя задержание Евгения Ройзмана, заявили, что не общаются с политиком с 2015 года, после того, как он, по их словам, обманул фонд и нанес ему значительный финансовый ущерб. «Людей возмущают его комментарии, и то, кого Ройзман поддерживает,— заявил “Ъ” президент фонда "Город без наркотиков", депутат Екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков.— Я имею в виду украинских националистов, его глумление над смертями наших солдат и даже Дарьи Дугиной на днях».

Минюст разъяснил, в чем отличие мнений и утверждений о спецоперации

В 2021 году в отношении господина Ройзмана было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях за участие в несанкционированных публичных мероприятиях в поддержку Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). В 2022 году — семь протоколов, в том числе за дискредитацию российской армии.

Артем Рябов, Мария Игнатова, Екатеринбург

Фотогалерея

Акции в поддержку Ройзмана

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Обыски у Евгения Ройзмана начались в шесть утра и продолжались около девяти часов

Обыски у Евгения Ройзмана начались в шесть утра и продолжались около девяти часов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов (справа) не был допущен в квартиру экс-мэра во время обыска. Он собирается оспорить действия следователей

Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов (справа) не был допущен в квартиру экс-мэра во время обыска. Он собирается оспорить действия следователей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поддержать Евгения Ройзмана пришла юрист Юлия Федотова, которая представляла интересы политика по административным делам

Поддержать Евгения Ройзмана пришла юрист Юлия Федотова, которая представляла интересы политика по административным делам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор благотворительного фонда &quot;Помощь семьям с СМА (спинальная мышечная атрофия)&quot; Александр Курмышкин (слева) пришел поддержать Евгения Ройзмана, который помогал собирать деньги на лечение детей

Директор благотворительного фонда "Помощь семьям с СМА (спинальная мышечная атрофия)" Александр Курмышкин (слева) пришел поддержать Евгения Ройзмана, который помогал собирать деньги на лечение детей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Одиночный пикет в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Участница во время пикета у здания музея &quot;Невьянская икона&quot;

Одиночный пикет в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Участница во время пикета у здания музея "Невьянская икона"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участница во время пикета у дома, где находится квартира Евгения Ройзмана

Участница во время пикета у дома, где находится квартира Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Одиночный пикет у музея «Невьянская икона» в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Одиночный пикет у музея «Невьянская икона» в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники пикета у здания музея &quot;Невьянская икона&quot; в поддержку Евгения Ройзмана

Участники пикета у здания музея "Невьянская икона" в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участник одиночного пикета у здания музея &quot;Невьянская икона&quot; в поддержку Евгения Ройзмана

Участник одиночного пикета у здания музея "Невьянская икона" в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вечером в центре Екатеринбурга состоялась акция в поддержку Евгения Ройзмана. Женщина с надписью «#Free_Roizman» у памятника Ленину в Екатеринбурге

Вечером в центре Екатеринбурга состоялась акция в поддержку Евгения Ройзмана. Женщина с надписью «#Free_Roizman» у памятника Ленину в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция в поддержку Евгения Ройзмана в центре Екатеринбурга

Акция в поддержку Евгения Ройзмана в центре Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Женщина в футболке с надписью «#Free_Roizman»

Женщина в футболке с надписью «#Free_Roizman»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция в поддержку Евгения Ройзмана

Акция в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Журналисты во время акции в поддержку Евгения Ройзмана

Журналисты во время акции в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полицейские во время акции в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в центре города

Полицейские во время акции в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в центре города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участница акции в поддержку Евгения Ройзмана

Участница акции в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Считаю, что каждому интеллигентному человек хотя бы немножко надо посидеть в тюрьме. Ну хотя бы 15 суток. До конца понимать свою страну, не понимая эту часть, ты никогда не сможешь»,— заявил недавно Евгений Ройзман в интервью Екатерине Гордеевой

«Считаю, что каждому интеллигентному человек хотя бы немножко надо посидеть в тюрьме. Ну хотя бы 15 суток. До конца понимать свою страну, не понимая эту часть, ты никогда не сможешь»,— заявил недавно Евгений Ройзман в интервью Екатерине Гордеевой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Обыски у Евгения Ройзмана начались в шесть утра и продолжались около девяти часов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов (справа) не был допущен в квартиру экс-мэра во время обыска. Он собирается оспорить действия следователей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поддержать Евгения Ройзмана пришла юрист Юлия Федотова, которая представляла интересы политика по административным делам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор благотворительного фонда "Помощь семьям с СМА (спинальная мышечная атрофия)" Александр Курмышкин (слева) пришел поддержать Евгения Ройзмана, который помогал собирать деньги на лечение детей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Одиночный пикет в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Участница во время пикета у здания музея "Невьянская икона"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участница во время пикета у дома, где находится квартира Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Одиночный пикет у музея «Невьянская икона» в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники пикета у здания музея "Невьянская икона" в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участник одиночного пикета у здания музея "Невьянская икона" в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вечером в центре Екатеринбурга состоялась акция в поддержку Евгения Ройзмана. Женщина с надписью «#Free_Roizman» у памятника Ленину в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция в поддержку Евгения Ройзмана в центре Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Женщина в футболке с надписью «#Free_Roizman»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Журналисты во время акции в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полицейские во время акции в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в центре города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участница акции в поддержку Евгения Ройзмана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Считаю, что каждому интеллигентному человек хотя бы немножко надо посидеть в тюрьме. Ну хотя бы 15 суток. До конца понимать свою страну, не понимая эту часть, ты никогда не сможешь»,— заявил недавно Евгений Ройзман в интервью Екатерине Гордеевой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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