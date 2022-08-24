Дело на Евгения Ройзмана нашли на YouTube

Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов в рамках обвинений по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Основанием, говорят в полиции, стал размещенный политиком в интернете видеоролик. Ранее за критику военной спецоперации РФ на Украине господина Ройзмана трижды привлекали к административной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из дома Евгений Ройзман с рюкзаком за плечами отправился на допрос

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Из дома Евгений Ройзман с рюкзаком за плечами отправился на допрос

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К дверям квартиры Евгения Ройзмана в Екатеринбурге силовики прибыли ранним утром в среду с болгаркой. Однако политик открыл полиции сам, был спокоен, сдержан и сопротивления не оказывал. Обыски прошли в его жилище, офисе, принадлежащем политику музее Невьянской иконы (создан на основе коллекции Евгения Ройзмана и находится в том же доме, что и квартира; невьянская иконопись — уникальное уральское явление) и автомобиле, который стоял на подземной парковке.

По словам адвоката Владислава Идамжапова, «ничего криминального во время обысков у экс-мэра не нашли и не изъяли», только сотовый телефон.

Сам Евгений Ройзман, захвативший рюкзак на выходе из квартиры, высказал предположение, что основанием для преследования стал эпизод, связанный со спецоперацией на Украине, из видеоролика на его канале в YouTube. «Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового»,— заявил при этом Евгений Ройзман.

Политика задержали на 48 часов в качестве подозреваемого по уголовному делу о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Как сообщается на сайте УВД по Центральному административному округу Москвы, в полиции считают, что мужчина (на интернет-ресурсе имя фигуранта не называется) разместил в интернете видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан. «Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается»,— заявила замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь. Впрочем, вечером адвокат Идамжапов сообщил, что меру пресечения господину Ройзману изберут в Екатеринбурге, не отправляя в столицу.

Новая редакция ст. 280.3 УК РФ вступила в силу 5 апреля текущего года. Наказание — до трех лет лишения свободы, а в случае «общественно значимых последствий» — до пяти. Часть 1 упомянутой нормы предполагает, что дискредитация была осуществлена лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за это же деяние. Отметим, с начала проведения спецоперации господина Ройзмана суд уже трижды штрафовал по ст. 20.3.3 КоАП за дискредитацию российской армии в социальных сетях.

Евгению Ройзману 14 сентября исполнится 60 лет. Он был одним из руководителей фонда «Город без наркотиков». С 2003 по 2007 являлся депутатом Госдумы, с 2013 по 2018 год — главой Екатеринбурга (стал последним избранным жителями мэром). Выдвигался на пост губернатора Свердловской области. Занимается благотворительной деятельностью в «Фонде Ройзмана». Политик открыто высказывается против специальной военной операции на Украине.

После появления информации о задержании господина Ройзмана в соцсетях появилось много комментариев относительно этого события. «Евгений Вадимович — человек большой внутренней силы. Я думаю, что он многое выдержит, не сломавшись,— написала журналистка Катерина Гордеева в своем Telegram-канале.— Ему и его близким сил и выдержки». Отметим, около недели назад вышло интервью политика журналистке Катерине Гордеевой, в котором политик высказал мысль, что каждый интеллигентный человек в России должен посидеть в тюрьме.

«Наговорил столько, долго глумился и решил, что ему все можно… держится спокойно, уверенно,— сказал в прямом эфире своей программы телеведущий Владимир Соловьев.— Только это все уже не поможет. История с Ройзманом закончилась на существенный период времени. Думаю, что по его статье пойдут многие».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором рассказал о своих непростых отношениях с господином Ройзманом.

«Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон, и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Я надеюсь, что он их получит»,— заявил глава региона.

Руководители фонда «Город без наркотиков», комментируя задержание Евгения Ройзмана, заявили, что не общаются с политиком с 2015 года, после того, как он, по их словам, обманул фонд и нанес ему значительный финансовый ущерб. «Людей возмущают его комментарии, и то, кого Ройзман поддерживает,— заявил “Ъ” президент фонда "Город без наркотиков", депутат Екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков.— Я имею в виду украинских националистов, его глумление над смертями наших солдат и даже Дарьи Дугиной на днях».

В 2021 году в отношении господина Ройзмана было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях за участие в несанкционированных публичных мероприятиях в поддержку Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). В 2022 году — семь протоколов, в том числе за дискредитацию российской армии.

Артем Рябов, Мария Игнатова, Екатеринбург