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Коммерсантъ FM
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VK перезагружает игры

Компания инвестирует в российские студии

VK в 2023 году планирует вложить около 300 млн руб. в российские студии видеоигр и запустить в университетах образовательные программы для подготовки профильных кадров. Ранее холдинг в рамках My.Games, которая была продана в 2022 году, инвестировал в создание видеоигр по всему миру более 6 млрд руб. за четыре года. В условиях дефицита бюджетов отрасли в РФ нужны стратегические инвесторы, признают эксперты. Но VK сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, потому что высокобюджетные игры только за счет российского рынка окупить будет сложно.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией VK «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 годах», которая была представлена на совещании с представителями отрасли разработки видеоигр, которое прошло в Минцифры 15 декабря. Из документов следует, что холдинг планирует запустить профильные образовательные программы в вузах: ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ, ИГЭУ, МИРЭА, что позволит ему вырастить профильных специалистов, а подразделение VK Play в 2023 году инвестирует в видеоигровые студии порядка 300 млн руб.

Собеседник “Ъ”, знакомый с планами компании, уточнил, что VK сосредоточится на инвестициях в проекты, которые находятся на стадии прототипа или в ранней стадии разработки: «Студии, которые войдут в периметр VK, будут иметь особые условия на размещение проектов на платформе дистрибуции VK Play и в магазине приложений RuStore». В VK отказались от комментариев, в Минцифры “Ъ” не ответили.

Активно привлекать аудиторию и разработчиков на свою площадку VK Play холдинг начал в 2022 году. Фактически VK продолжает стратегию компании My.Games, которую холдинг в сентябре 2022 года продал за $642 млн управляющему LETA Capital Александру Чачаве. В декабре My.Games объявила об уходе с российского рынка (см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года).

Инвестиционный фонд My.Games Venture Capital (MGVC) до 2022 года активно вкладывал средства в российские и зарубежные игровые студии. За четыре года компания суммарно вложила в создание видеоигр уже более 6 млрд руб., говорил в 2021 году в интервью РБК сооснователь My.Games Владимир Никольский. На середину 2021 года в портфолио MGVC, по собственным данным, было более 40 студий, в том числе за рубежом. Тогда компания, по оценке InvestGame, попала в топ-15 крупнейших стратегических инвесторов в видеоигровой индустрии в мире.

Стратегия VK «понятна и продуктивна», потому что на российском рынке есть спрос на видеоигры, есть команды, которые могут основать студии, способные разработать продукт через несколько лет, считает независимый эксперт Вячеслав Макаров: «Сейчас нужен лишь инвестор, который даст достаточно денег». При этом, добавляет он, сейчас российские разработчики «способны переварить не больше $200–300 млн за три года».

Российский видеоигровой рынок в уникальной ситуации, считает инвестиционный директор УК «Восход» Артур Мартиросов: с одной стороны, многие зарубежные компании приостанавливают продажи своих игр в РФ, а ряд студий уехали из России, но вместе с тем оставшиеся в стране вендоры получили приток новых кадров и работают сейчас над тем, чтобы заполнить свободные ниши. «Сейчас в России точно есть инвестиционные возможности, более того, те команды, которые остались и продолжают работу, вероятно, вырастут через несколько лет в локальных лидеров»,— уточняет он. Ключевым вопросом при принятии инвестиционного решения, по его словам, станет стратегия и география продвижения студии, возможности закупки трафика.

По словам топ-менеджера крупного российского разработчика видеоигр, сейчас рынку не хватает стратегических инвесторов, «готовых к долгосрочным вложениям, и при этом не ожидающих 300% окупаемости». Собеседник “Ъ”, однако, добавляет, что привлекательными скорее будут вложения в недорогие проекты с коротким циклом разработки, так как разработку и выпуск AAA-проекта (высокобюджетные, качественные игры) невозможно окупить продажей копий только на российском рынке. «Привлекательная для инвестиций игра должна быть недорогой с точки зрения разработки,— отмечает он,— а также она должна быть игрой-сервисом (GaaS — Games as a service, способ монетизации игр.— “Ъ”), то есть приносить доход не благодаря продаже копий, а с помощью микротрансакций пользователей внутри продукта».

Никита Королев

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