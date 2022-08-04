Не теряя облига

Как стало известно “Ъ”, правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд руб., средства которого пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций. Текущие выплаты инвесторам в обычном режиме никакой господдержки бы не потребовали. Но после делистинга акций этих российских компаний с зарубежных бирж в начале военных действий РФ на Украине у держателей облигаций возникло право требовать выкупа всех выпусков. А на это в моменте потребовалось бы совокупно около $2,4 млрд. Аналитики называют прямую господдержку частных эмитентов облигаций беспрецедентной, но объяснимой мерой, так как «Яндекс», VK и Ozon имеют высокую системную значимость для российской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство не позволило крупным российским интернет-компаниям допустить дефолт по еврооблигациям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Правительство не позволило крупным российским интернет-компаниям допустить дефолт по еврооблигациям

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к кабинету министров, рассказал, что VK, Ozon и «Яндекс» получили от правительства «финансовую помощь» совокупно в размере 130 млрд руб., которая потребуется для выполнения их обязательств перед держателями еврооблигаций. В VK “Ъ” подтвердили, что компания направила «запрос на предоставление льготного кредитования на реструктуризацию образовавшейся задолженности», отказавшись подтвердить сумму. В «Яндексе» сказали, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого направлены на выплаты по еврооблигациям, а «субсидирование кредитных ставок происходит в рамках соглашения между банками и правительством». В Ozon не ответили на запрос.

В Минцифры “Ъ” уточнили, что правительство поддержало инициативу министерства «и предоставило крупным российским интернет-компаниям ("Яндекс", VK и Ozon) льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд руб. в связи с прекращением торгов их ценными бумагами».

Дело в том, что у «Яндекса», VK и Ozon, в отличие от других российских эмитентов, были выпущены конвертируемые облигации — на $1,25 млрд, на $400 млн и на $750 млн соответственно. После начала военных действий на Украине зарубежные биржи (NASDAQ, LSE) приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками этих компаний. Как объяснил ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиций» Александр Шураков, согласно эмиссионной документации, при приостановке торгов более чем на определенное количество торговых дней подряд (Yandex N.V. — пять торговых дней, Ozon Holding PLC — семь торговых дней, VK Company Limited — десять дней) возникает «событие делистинга» и у держателей конвертируемых облигаций этих компаний появляется право на их досрочное погашение. «Поэтому с марта—апреля, после возникновения "событий делистинга" из-за приостановки торгов акциями на зарубежных площадках, интернет-компании ведут переговоры с держателями конвертируемых облигаций об условиях досрочного погашения»,— добавил эксперт. Такая ситуация потребовала от компаний иметь на счетах достаточное количество средств для того, чтобы расплатиться с держателями еврооблигаций по первому их требованию.

В начале марта «Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров, в котором сообщил, что если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то «Яндекс» не сможет исполнить свои обязательства по долгам (см. “Ъ” от 4 марта): «Группа "Яндекс" в целом не обладает ресурсами, необходимыми для полного погашения нот». Группа также предупреждала, что не сможет погасить большинство облигаций, если будут установлены ограничения на перевод средств из российских подразделений «Яндекса» в материнскую компанию Yandex N.V., зарегистрированную в Нидерландах.

Даже при наличии ликвидности для трех компаний-эмитентов в данной ситуации сохраняют актуальность все обычные риски, связанные с проведением платежей в санкционных условиях, отмечают эксперты. Ключевым моментом остается вопрос, будет ли выплата в адрес иностранных инвесторов в рублях считаться дефолтом, говорит партнер АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева. По словам юриста, с большой вероятностью без реструктуризации программы и изменений в договоре с андеррайтером выплата в рублях по евробондам не будет считаться исполнением обязательств.

По словам управляющего партнера юридической фирмы Tomashevskaya & Partners Жанны Томашевской, если речь идет о субсидии, необходимость «Яндекса», VK и Ozon возвращать ее зависит от выбранного юридического механизма и «оператора», который был использован для реализации финансирования: нередко такие субсидии юридически трансформируются в длинные кредиты госбанков под 2–3% годовых. «Может быть, кредиты будут предоставлены госбанком либо ВЭБ.РФ, а правительство предоставит гарантию на тело долга и субсидию на софинансирование части процентных расходов по этим кредитам. Может быть, правительство ограничится только софинансированием части процентных расходов, без предоставления гарантии»,— рассуждает Александр Шураков.

Фактическое субсидирование государством расчетов частных компаний с держателями облигаций в новой экономической реальности является прецедентом, указывают эксперты. «Яндекс», VK и Ozon обладают высокой системной значимостью, поскольку «они являются одними из ключевых компаний с точки зрения поддержания работы и развития цифровой инфраструктуры страны», поясняет господин Шураков. «Вероятность и в целом масштабы оказания экстраординарной поддержки правительством таким компаниям существенно выше, чем в случае рядовых участников рынка, потерю которых рынок может и не заметить»,— заключает он.

Никита Королев, Ксения Куликова