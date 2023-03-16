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Коммерсантъ FM
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Совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров золотодобывающей компании Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года. В сообщении компании указывается, что решение принято после оценки ликвидности и платежеспособности бизнеса «в свете сохраняющейся значительной неопределенности».

«Принимая во внимание уровень долговой нагрузки группы (соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составляет 2,35, что значительно выше целевого уровня 1,5) и существенное влияние внешних факторов, Совет директоров принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год для сохранения стратегической и операционной гибкости компании в крайне нестабильной и сложной обстановке»,— говорится в сообщении.

Из предварительных финансовых результатов компании следует, что выручка Polymetal за 2022 год сократилась на 3% относительно 2021-го и составила $2,8 млрд. Продажи золота снизились на 1% год к году до 1,37 млн унций, а объем продаж серебра увеличился на 6% до 18,5 млн унций.

Перебои в каналах сбыта привели к отставанию продаж от производства во втором и третьем квартале 2022 года, отметили в компании. Совокупные денежные затраты Polymetal выросли на 31% — до $ 1,3 тыс. на унцию золотого эквивалента. Чистый долг компании увеличился до $ 2,39 млрд против $1,6 млрд по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Polymetal — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. В середине 2022 года совет директоров компании отказался от выплаты дивидендов за 2021 год. В январе текущего года Глава Polymetal Виталий Несис заявил, что выплата дивидендов в 2023 году будет возможна в случае перерегистрации компании. Сейчас компания рассматривает перерегистрацию с острова Джерси в Казахстан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Polymetal погладили против Джерси».

Милена Костерева

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