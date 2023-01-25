Polymetal допустил выплату дивидендов в 2023 году в случае перерегистрации в Казахстане

Глава Polymetal Виталий Несис заявил, что выплата дивидендов будет возможна в случае перерегистрации компании. Для обсуждения вопроса о выплате дивидендов в 2023 году необходимо завершить перерегистрацию в дружественной юрисдикции, ответил господин Несис во время конференц-звонка на соответствующий вопрос.

«Если редомициляция будет успешно завершена — да»,— приводит ТАСС ответ главы Polymetal.

«Полиметалл» занимается добычей серебра, золота и меди, головная компания группы — Polymetal International plc — зарегистрирована на острове Джерси. Сейчас Polymetal рассматривает перерегистрацию с острова Джерси в Казахстан. Минимальный размер финального дивиденда «Полиметалла» составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие.

От выплаты дивидендов за 2021 год совет директоров Polymetal в середине 2022 года отказался. Выплата дивидендов в будущем будет зависеть от возможности разблокировки числящихся в Национальном расчетном депозитарии акций (НРД), сообщили тогда в компании. Летом Евросоюз ввел санкции против депозитария, в результате чего были блокированы операции между ним и европейским депозитарием Euroclear.

Сегодня, 25 января, Polymetal отчитался о производственных результатах IV квартала 2022 года. Выручка компании за год снизилась на 3% в сравнении год к году, составив $2,8 млрд. Выручка в IV квартале выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,0 млрд. «Оставшийся разрыв между производством и сбытом планируется нивелировать в первой половине 2023 года»,— приводит Центр раскрытия корпоративной информации выдержку из сообщения Polymetal.

Ранее Polymetal отказался продавать российские активы, решив разделить бизнес. Одна часть будет находиться в России, другая — в Казахстане.

Мария Федотова