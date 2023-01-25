Polymetal рассматривает перерегистрацию с острова Джерси в Казахстан

Выручка Polymetal Int (активы АО «Полиметалл») по итогам 2022 года снизилась на 3%, до $2,8 млрд. Компания рассматривает Казахстан в качестве страны для перерегистрации бизнеса из британского офшора на острове Джерси.

Согласно отчетности, Polymetal увеличила производство золота на 2%, до 1,45 млн унций, серебра — на 3%, до 21 млн унций. Производство компании в пересчете в золотой эквивалент за год выросло на 2%, до 1,712 млн унций. На фоне публикации отчетности акции компании на Московской бирже росли на 2,19%, до 437,4 руб. за бумагу. По состоянию на 10:05 цена акций замедлила рост до 0,96%, до 429,5 руб. за бумагу.

«Основываясь на первоначальном анализе, компания считает, что редомициляция (перенос компании из одной юрисдикции в другую без необходимости закрывать ее.— "Ъ") в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), финансовый центр в Астане, является предпочтительной юрисдикцией, принимая во внимание операции группы и ее присутствие в регионе, правовую систему МФЦА, налоговый режим»,— говорится в пресс-релизе.

«Полиметалл» принадлежат 10 месторождений золота и серебра, она входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. В Казахстане «Полиметалл» купил месторождения Варваринское и Кызыл. Акции компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже МФЦА «Астана».

Polymetal еще в ноябре сообщила, что отказалась от идеи продажи российских активов. Вместо этого компания рассматривает вариант с разделением бизнеса, часть которого будет расположена в России, а другая — в Казахстане. Планы изменились на фоне улучшения ситуации с продажами.

Подробности — в материале «Ъ» «Polymetal не продает российские активы».

Лаура Кеффер