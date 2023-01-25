Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Polymetal рассматривает перерегистрацию с острова Джерси в Казахстан

Выручка Polymetal Int (активы АО «Полиметалл») по итогам 2022 года снизилась на 3%, до $2,8 млрд. Компания рассматривает Казахстан в качестве страны для перерегистрации бизнеса из британского офшора на острове Джерси.

Согласно отчетности, Polymetal увеличила производство золота на 2%, до 1,45 млн унций, серебра — на 3%, до 21 млн унций. Производство компании в пересчете в золотой эквивалент за год выросло на 2%, до 1,712 млн унций. На фоне публикации отчетности акции компании на Московской бирже росли на 2,19%, до 437,4 руб. за бумагу. По состоянию на 10:05 цена акций замедлила рост до 0,96%, до 429,5 руб. за бумагу.

«Основываясь на первоначальном анализе, компания считает, что редомициляция (перенос компании из одной юрисдикции в другую без необходимости закрывать ее.— "Ъ") в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), финансовый центр в Астане, является предпочтительной юрисдикцией, принимая во внимание операции группы и ее присутствие в регионе, правовую систему МФЦА, налоговый режим»,— говорится в пресс-релизе.

«Полиметалл» принадлежат 10 месторождений золота и серебра, она входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. В Казахстане «Полиметалл» купил месторождения Варваринское и Кызыл. Акции компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже МФЦА «Астана».

Polymetal еще в ноябре сообщила, что отказалась от идеи продажи российских активов. Вместо этого компания рассматривает вариант с разделением бизнеса, часть которого будет расположена в России, а другая — в Казахстане. Планы изменились на фоне улучшения ситуации с продажами.

Подробности — в материале «Ъ» «Polymetal не продает российские активы».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...