Башар Асад заявил о признании Сирией новых границ РФ

Сирия признает новые российские границы, заявил президент Башар Асад. Он считает присоединенные территории исторически российскими.

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории»,— сказал господин Асад «РИА Новости». Так он ответил на вопрос, признает ли Сирия новые российские границы.

Господин Асад в интервью не уточнял, о признании каких именно регионов он говорит. Но он напомнил, что Дамаск ранее признал независимость регионов еще до их присоединения Россией. Летом Дамаск признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. Осенью РФ присоединила ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«У нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России. <...> Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля»,— объяснил позицию сирийский лидер.

Башар Асад накануне, 15 марта, провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он прибыл в Россию впервые с начала военной операции РФ на Украине.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Визит в благодарственной форме».

Леонид Уварчев