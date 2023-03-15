Башар Асад поддержал военную операцию России на Украине

Президент Сирии Башар Асад высказался в поддержку российской военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Башар Асад (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«Выражу позицию Сирии в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов»,— отметил господин Асад.

По словам президента Сирии, военные действия ведутся против «старых и новых нацистов», так как «Запад ранее принимал старых нацистов на своей земле и поддерживает их сегодня».

В сентябре 2022 года сирийский МИД выразил поддержку действиям России в украинском конфликте и назвал российскую военную операцию на Украине реализацией права на оборону «своей национальной территории». По словам главы сирийского внешнеполитического ведомства Фейсала Микдада, сирийская сторона расценивает российские боевые действия на Украине как защиту права всех на отвержение «однополярной гегемонии».

Власти Сирии выражали готовность признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, однако официально этот процесс завершен не был. ДНР и ЛНР тем временем вошли в состав России.

Александр Кислов