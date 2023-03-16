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Коммерсантъ FM
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The Wall Street Journal узнала о планах G7 не менять потолок цен на нефть из РФ

Страны G7 намерены оставить предел стоимости нефти из России на уровне $60 за баррель, сообщили источники The Wall Street Journal. Еврокомиссия оповестила страны Евросоюза о позиции объединения.

По информации газеты, президент США Джо Байден сообщил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен во время встречи в Вашингтоне, что у его администрации нет желания корректировать потолок. Совет национальной безопасности США отказался от комментариев.

Помощник главы Минфина США Бен Харрис ранее сообщал, что потолок может быть снижен на $5. По информации Bloomberg, Польша, Литва и Латвия выступали за снижение потолка цен на нефть почти на $10 — до $51,45 за баррель. Эстония ранее в марте призывала снизить потолок до $30 за баррель. США мотивировали установление лимита на уровне $60 за баррель тем, что российское топливо должно продолжать поступать на мировые рынки.

Потолок цен на нефть ввели страны западной коалиции — G7, ЕС и Австралия. Он начал действовать 5 декабря 2022 года. С 5 февраля также действует ограничение на стоимость нефтепродуктов. Коалиция запрещает своим компаниям оказывать услуги третьим странам по транспортировке российской нефти и страхованию перевозок по цене выше установленных лимитов. В качестве ответных мер президент России Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

Подробнее о дискуссии по корректировке потолка цен — в материале «Ъ» «Российскую нефть просят пригнуться».

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