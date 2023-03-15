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Коммерсантъ FM
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Три страны ЕС призывают понизить потолок цен на российскую нефть почти на $10

Власти Польши, Латвии и Литвы считают, что потолок цен на нефть из России, установленный на уровне $60 за баррель, необходимо понизить почти на $10 — до $51,45 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, по мнению польских, латвийских и литовских чиновников, новый уровень ограничений будет на 5% ниже рыночных цен на нефть.

Издание уточняет, что Польша и прибалтийские страны уже долгое время призывают к пересмотру уровня потолка цен на нефть из РФ, однако пока их инициативы остаются без внимания. В США мотивировали установление потолка цен на уровне $60 за баррель тем, что российское топливо должно продолжать поступать на мировые рынки.

5 декабря 2022 года вступило в силу введенное странами ЕС и G7 ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 5 февраля этого года — на нефтепродукты на уровне $100 за баррель. В качестве ответных мер президент России Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не признает установленные ограничения.

6 марта глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал понизить потолок цен на нефть из России в два раза — до $30 за баррель.

Подробнее о возможном изменении потолка цен на нефть из РФ читайте в публикации «Ъ» «Российскую нефть просят пригнуться».

Александр Кислов

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