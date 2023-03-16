Дерипаска ожидает влияния последствий краха Silicon Valley Bank на дружественные РФ страны

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что наблюдающиеся в США проблемы в финансовой системе приведут к последствиям для дружественных России стран. Так он отреагировал на банкротство Silicon Valley Bank. Предприниматель ожидает от российских властей и крупнейших банков план антикризисных мер, чтобы «рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы».

«Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаешь себе отчет, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран. В том числе рынки углеводородов, металлов, удобрений, продовольствия»,— написал господин Дерипаска в Telegram. По его мнению, кризис в США спровоцировало поднятие ставок со стороны ФРС. Бизнесмен считает важным «не повторить этих ошибок».

Олег Дерипаска призвал власти к «конрцикличным» действиям и к поддержке инвестиций и реструктуризации экономики. «Попытка ничего не делать будет дорого стоить»,— считает предприниматель. Комментируя слова финансиста Рэя Далио о «канарейке в угольной шахте», господин Дерипаска отметил, что она «уже сдохла».

Silicon Valley Bank объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, он ориентировался на работу со стартапами. Его банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после Washington Mutual Bank.

О влиянии банкротства банка — в материале «Ъ» «И не друг, и не банк, а так».

Леонид Уварчев