И не друг, и не банк, а так

Технологические стартапы, долгие годы полагавшиеся на чуть ли не исключительные условия кредитования и обслуживания со стороны Silicon Valley Bank, теперь ломают голову над тем, где быстро и легко получать деньги и где их хранить. И скорее всего, и то и другое после краха SVB станет для молодых компаний куда менее доступным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brittany Hosea-Small/File Photo, Reuters Фото: Brittany Hosea-Small/File Photo, Reuters

Silicon Valley Bank, как можно догадаться из его названия, занимался кредитованием молодых компаний Кремниевой долины и был крупнейшим банком этого типа в США. Свои услуги местным предпринимателям банк исправно предоставлял в течение 40 лет, пока 10 марта не объявил о банкротстве. Хранившиеся в рухнувшем банке средства его клиенты смогут вернуть без каких-либо проблем — благо об этом позаботились Минфин, ФРС и Федеральная корпорация страхования вкладов. Куда сложнее, пишет Financial Times, стартапам будет найти равноценную замену SVB.

Власти США всеми силами пытаются сохранить SVB и ищут потенциального покупателя. Его британское подразделение уже согласился выкупить HSBC, пусть и за символический £1. Найти же покупателя для американского (и основного) подразделения SVB пока не удается. Стартапы, как пишет FT, решили не дожидаться разрешения ситуации и намерены перевести хранившиеся на счетах SVB средства в другие банки. Однако, отмечает газета, именно на этом этапе у молодых технологических компаний и возникает первая серьезная проблема.

Сразу после банкротства SVB множество клиентов региональных банков США ринулись переводить свои сбережения в наиболее крупные банки страны, такие как Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. И, как рассказали газете венчурные инвесторы, многие стартапы столкнулись с отказами со стороны крупных банков.

Дело в том, что для традиционных и больших банков технологические стартапы не самые желанные клиенты. Такие банки не готовы предоставлять займы компаниям, у которых еще нет или практически нет ни выручки, ни активов. В отличие от SVB.

Его бизнес-модель была полностью ориентирована на стартапы, кредиторами выступали венчурные инвесторы, которых банк умел убедить в том, что очередная молодая компания заслуживает шанса и финансирования. SVB подстраивался под потребности стартапов, например помогая тем в создании финансовой инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, обеспечивая необычайно высокий уровень персонального обслуживания для относительно небольших клиентов. «Всегда был кто-то, с кем вы могли поговорить, независимо от того, насколько мал [стартап],— заявил FT венчурный инвестор из LocalGlobe Робин Кляйн.— Это сильно отличается от крупных банков».

Второй серьезной проблемой для молодых компаний станет ужесточение регулирования банковской сферы, которое неминуемо последует за крахом SVB и Signature Bank. О нем президент США заявил тогда же, когда пытался успокоить американских, а заодно и зарубежных, инвесторов, заговоривших о возможном крахе банковской системы США. По данным FT, ФРС готовится ужесточить контроль над региональными банками. В частности, власти намерены пересмотреть требования к капиталу и ликвидности банков, особенно тех, чьи активы составляют от $100 млрд до $250 млрд. Кроме того, регуляторы готовы ужесточить собственные стресс-тесты, которые проводятся ежегодно и оценивают способность кредиторов противостоять неблагоприятным экономическим и финансовым сценариям.

Именно к этой категории относился SVB, объем активов которого по итогам 2022 года составлял $212 млрд и который в результате многочисленных послаблений в сфере регулирования и контроля над банковской сферой оказался вне поля зрения регуляторов США. Теперь американские власти пытаются это упущение исправить.

Для стартапов же это означает, что они не смогут столь же просто получать финансирование в других региональных банках, как в SVB.

Все это, полагают венчурные инвесторы, может привести к глобальному переделу технологического сектора. Крупные банки будут обслуживать преимущественно столь же крупные технологические корпорации. А стартапам, очевидно, придется искать финансирование либо у HSBC, выкупившего британское подразделение SVB, либо у онлайн-банков, готовых выдать кредит практически моментально.

Кирилл Сарханянц