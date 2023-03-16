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Коммерсантъ FM
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Нью-Йоркская фондовая биржа планирует делистинг депозитарных расписок ЦИАНа

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила о намерении провести делистинг депозитарных расписок российской компании ЦИАН. NASDAQ сообщил о планах провести делистинг «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter.

«NYSE объявила, что отдел регулирования NYSE принял решение начать процедуру делистинга американских депозитарных акций, каждая из которых представляет собой одну обыкновенную акцию CIAN с NYSE»,— говорится в пресс-релизе, который приводит издание Businesswire.

NYSE и NASDAQ в конце февраля 2022 года приостановили торги акциями компаний с основным бизнесом в России. Решение было принято на фоне ввода войск РФ на Украину.

Как российские власти поддержали «Яндекс», VK и Ozon из-за приостановки торгов на зарубежных биржах — в материале «Ъ» «Не теряя облига».

Леонид Уварчев

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