Юниормейская выучка

Российские компании испытывают нехватку IT-специалистов начального уровня подготовки (junior): число открытых вакансий вдвое превышает число резюме, подсчитали в Skillbox и HeadHunter. Из-за дефицита бизнес начал активнее трудоустраивать студентов, а также чаще брать на работу временных сотрудников. Сами участники рынка уверяют, что пока в приоритете все же специалисты высокого и среднего уровня. Но источники “Ъ” на IT-рынке подтверждают, что компании все чаще нанимают junior-специалистов, особенно если поджимают сроки госконтрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием платформ Skillbox и HeadHunter, посвященным динамике спроса на IT-специалистов начального уровня. Из него следует, что в течение 2022 года на рынке было открыто более 67 тыс. вакансий для IT-специалистов без опыта работы (junior) и около 310 тыс.— для сотрудников с опытом работы от одного до трех лет. При этом общее число соискателей в этих категориях составляет 214 тыс. человек — почти вдвое ниже спроса. Кроме того, абсолютное большинство работодателей (72%) стали активнее рассматривать на открытые позиции кандидатов, которые прошли переквалификацию.

Представители энергетического и финансовых секторов, которых опросили Skillbox и HeadHunter, говорят, что у них количество вакансий на позиции junior IT-специалистов осталось на уровне 2021 года. Зато промышленные предприятия и IT-компании подтверждают, что специалисты начального уровня нужны: согласно данным опроса, в среднем число вакансий в этой категории увеличилось на 25%. Дефицит кадров вынудил российские компании изменить общий подход к найму, отмечают в HeadHunter: почти треть опрошенных стали привлекать специалистов на временной основе, еще треть — лояльнее относиться к удаленной работе. Четверть представителей малого бизнеса ответили, что активно трудоустраивают студентов.

«Многие наши клиенты и партнеры действительно начали активнее нанимать junior-специалистов, поскольку им необходимо восполнить дефицит кадров из-за ухода middle- и senior-специалистов, которые уехали за рубеж»,— отмечает директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay Даниил Пилипенко, добавляя, что компании охотнее, чем раньше, обучают неопытных сотрудников внутри организации.

Но не все участники рынка согласны с оценками аналитиков. Количество вакансий начинающих IT-специалистов остается на уровне 2022 года, уверяет директор по образовательным проектам и связями с вузами VK Анна Степанова. «В прошлом году к нам на работу вышли более 500 молодых специалистов, а 67% из них выросли до уровня middle в течение года»,— уточняет госпожа Степанова.

В «Вымпелкоме» говорят, что для компании «в приоритете специалисты более высокого уровня — middle и senior». В «Яндексе» называют спрос на специалистов младшего и старшего уровня «равномерным».

Некоторые компании могут нанимать junior-разработчиков под конкретные проекты. «Например, выиграв госконтракт на разработку решения, не имеют достаточного числа опытных сотрудников, чтобы реализовать его. Тогда они набирают специалистов младшего уровня, чтобы выполнить обязательства перед заказчиком»,— уточняет собеседник “Ъ” в одной из профильных софтверных ассоциаций. Однако, добавляет он, это не значит, что начинающие специалисты останутся в компаниях после реализации проектов: «Многих затем отсеивают».

После начала военных действий на Украине россияне стали активнее интересоваться получением дополнительного образования в области IT. Весной 2022 года образовательные площадки говорили о кратном росте спроса на курсы по программированию, аналитике данных, связывая тренд с желанием россиян овладеть навыками, применение которых не зависит от страны проживания (см. “Ъ” от 30 апреля 2022 года).

Но в большинстве своем подобные курсы — завернутая в красивую оболочку компиляция информации из открытых источников, отмечает руководитель группы внедрения ГК «СиСофт» (СSoft) Борис Бабушкин: «Это порождает осторожное отношение IT-компаний к кандидатам, окончившим подобные программы».

Юлия Юрасова, Никита Королев