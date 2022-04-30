Запрыгнуть в последний Python

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Россияне после начала военной операции на Украине начали больше интересоваться обучением IT-профессиям, сообщили “Ъ” в Tinkoff Data. Опрошенные “Ъ” участники рынка онлайн-образования подтверждают этот тренд. Эксперты предполагают, что люди боятся потерять работу и хотят владеть навыками, не зависящими от страны проживания. Потенциальные работодатели отмечают, что для освоения профессии онлайн-курсов явно недостаточно.

Средняя сумма трат на образовательные курсы в сфере IT (разработка, дизайн, аналитика и другие направления) в марте и апреле 2022 года выросла в среднем на 30–40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на столько же выросло и количество покупок в сфере, сообщили “Ъ” в Tinkoff Data по данным сервиса онлайн- и офлайн-платежей «Тинькофф Касса». При этом интерес к обучению по IT-профессиям вырос, общее количество покупок курсов по всем тематикам снизилось на 10%, а траты — на 7%. В Tinkoff Data это связывают с уходом из России иностранных образовательных платформ, таких как Coursera, и проблемами с оплатой рекламы курсов в соцсетях.

Опрошенные “Ъ” представители образовательных сервисов подтвердили рост интереса к обучению цифровым профессиям. В «Нетологии» сообщили о росте спроса на курсы по программированию на 180% в марте 2022 года по сравнению с мартом 2021-го, а на программы обучения по аналитике — в три раза. Skillbox фиксирует семикратный рост спроса на обучение аналитике данных, по данным за апрель, спрос на изучение языков программирования Java и Python вырос в четыре и два раза соответственно. В «Яндекс.Практикуме» сообщили о росте спроса на IT-курсы для начинающих на 30% в марте 2022 года по сравнению с мартом 2021-го.

Люди хотят осваивать профессии, которые «будут универсальными независимо от страны и времени», говорит руководитель направления дополнительного профессионального образования «Нетологии» Елена Герасимова. При этом она отмечает изменения структуры спроса: из-за невозможности размещать рекламу на крупнейших соцсетях число желающих обучаться маркетингу снизилось на 30%, при этом почти в два раза (185%) вырос спрос на профессию менеджера по продвижению на маркетплейсах.

В 2020 году россияне открывали для себя онлайн-образование как таковое и проходили в том числе курсы, связанные с хобби, отмечает руководитель «Яндекс.Практикума» в России Евгений Лебедев. «Сейчас же мы видим рост именно профессионального образования — скорее всего, основанный на страхе потерять работу»,— предполагает господин Лебедев.

Вряд ли спрос на молодых IT-специалистов в России будет расти, говорит гендиректор компании СКАУТ (разработчик системы спутникового контроля за транспортом) Андрей Трофимов: «Они не заменят высококвалифицированные кадры, которые, к примеру, уехали за границу». Он отмечает, что часто сталкивался с соискателями, которые «нахватались умных фраз на курсе», но которым не хватает минимум полугода работы. Директор по персоналу разработчика ПО «МойОфис» Екатерина Дементьева считает, что кратковременное обучение не решит кадровой проблемы в отрасли, так как «зарплатные ожидания junior-разработчиков далеко не всегда соответствуют их опыту и навыкам» (о кадровых тенденциях в IT см. “Ъ” от 20 апреля). Краткосрочные курсы могут быть полезны уже опытным специалистам с высшим образованием, чтобы переучиться с одного программного продукта на другой, отметил исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Сейчас, по его словам, это особенно актуально, так как ряд вендоров уходит из России: «Базовое образование остается тем же, но ситуация изменилась, и нужно "перенастроиться" на другие инструменты».

Образовательные платформы могут дать людям, совершенно не знакомым с профессией, ее общее понимание, однако их прохождение не играет роли для работодателей в IT, отмечает глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он рекомендует начинающим разработчикам «подключаться к тем или иным проектам разработки свободных программ — это возможность сотрудничать в одной команде с сильными разработчиками».

Юрий Литвиненко