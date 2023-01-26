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Коммерсантъ FM
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Компьютерные кресла свободны

Компании активизировали наем IT-специалистов

Рекрутинговые порталы отмечают рост числа вакансий для IT-специалистов. Он начался в ноябре 2022 года, когда у бизнеса появилась определенность с проектами на 2023 год, и усилился в январе из-за обсуждаемых инициатив властей по запрету работы из-за границы. Ряд компаний уже стали сокращать «удаленщиков» и открывать новые вакансии, а другие, наоборот, регистрируют юрлица за рубежом, чтобы сохранить и оформить там сотрудников.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными рекрутингового сервиса HeadHunter (hh.ru), согласно которым количество вакансий для IT-специалистов в России за неполный январь 2023 года составило 58,7 тыс., что на 63% больше год к году. Рост числа вакансий начался с ноября, уточнили в сервисе: с марта по октябрь 2022 года среднее количество вакансий не превышало 88 тыс., а в ноябре уже составило 90 тыс. Эксперты портала ожидают, что по итогам января с учетом каникул число вакансий превысит и это значение. Откликов на вакансии в начале 2023 года также стало больше на 64% — 3,6 млн.

Специалисты hh.ru объясняют ситуацию восстановлением спроса на специалистов после того, как «появилась определенность с IT-проектами на 2023 год». Определенную роль, уточняют в сервисе, сыграла и осенняя волна релокации: «Часть сотрудников могла уволиться при переезде в другую страну». Сейчас, по данным hh.ru, больше всего требуется специальности инженеров, программистов и разработчиков, web-инженеров, системных администраторов, аналитиков и разработчиков игр. Средняя зарплата составляет 60–150 тыс. руб. в месяц.

Рост востребованности IT-специалистов подтверждают и в сервисе «Авито Работа»: по итогам 2022 года вакансий на платформе стало на 7% больше год к году, а в январе наблюдается рост сразу на 52%. Медианная зарплата, то есть сумма, больше и меньше которой получают 50% работников, в IT-отрасли, по данным «Авито Работа», по итогам прошлого года составила 40 тыс. руб., что на 14% выше показателей 2021 года, а в январе увеличилась до 45 тыс. руб.

Рост спроса на специалистов подтверждают “Ъ” в IT-компаниях: прямо сейчас в «Яндексе» открыто больше 1 тыс. вакансий, сообщили в его пресс-службе. «Однако мы не наблюдаем нестандартного оттока сотрудников из компании и не ожидаем его в будущем»,— заверили “Ъ” в компании. Осенью 2022 года в финансовом отчете «Яндекс» сообщал, что из-за «нежелательного оттока разработчиков» стало труднее нанимать сотрудников и сохранять их (см. “Ъ” от 3 ноября 2022 года).

Об активизации найма на работу говорят и в «МТС Диджитал»: за 2022 год он вырос в четыре раза, до 220 человек в месяц. В компании объясняют это развитием новых продуктов. Там считают, что в ближайшие годы дефицит IT-специалистов усугубится, а число вакансий на одно резюме удвоится.

По данным Росстата только за апрель 2022 года, РФ требовалось больше миллиона IT-специалистов, что составляло 1,8% от емкости всего трудового рынка, напоминает основатель школы программирования Elbrus Bootcamp Георгий Бабаян. Прирост вакансий сейчас — это естественное последствие сдерживания роста штата в 2022 году, считает руководитель направления дополнительного профессионального образования «Нетологии» Елена Герасимова: «Но дефицит кадров в России на данный момент сохраняется, текущий прирост числа специалистов начального уровня пока не может удовлетворить дефицит, который прогрессировал годами».

В то же время HR-директор одной из российских IT-компаний объясняет текущий взлет числа вакансий тем, что многие сейчас увольняют и сокращают «удаленщиков»: «Это связано с налоговым резидентством и ужесточением правил удаленной работы, которые хотят ввести. Соответственно, места "удаленщиков" освобождаются, и открываются новые вакансии».

Собеседник “Ъ” в одной из крупных российских компаний согласен, что «такой тренд действительно заметен на рынке и связан с требованиями регуляторов». В декабре замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что в Госдуму внесут законопроект, который запрещает работу на удаленке из-за границы, но не всем, а лишь определенным специалистам по ряду направлений. В результате компании сейчас прорабатывают разные форматы удержания ключевых экспертов, говорят собеседники “Ъ”. Некоторые в качестве альтернативы создают дочерние компании за рубежом, куда и переоформляют сотрудников.

Татьяна Исакова, Валерия Лебедева

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