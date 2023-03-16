Отсутствующей безработице прописывают профилактику

Новая версия закона «О занятости населения РФ», принятая вчера Госдумой в первом чтении, по замыслу ее авторов, ставит своей целью борьбу с безработицей, которая, впрочем, находится на историческом минимуме. В условиях дефицита кадров спрос населения даже на улучшенные услуги государственных центров занятости будет снижаться. Наиболее же спорные для современного рынка труда РФ вопросы — о платформенной занятости и о заемном труде, в документ так и не вошли и будут обсуждаться и, вероятно, регулироваться отдельными законами после снятия разногласий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самые болезненные вопросы рынка труда РФ возглавляемый Антоном Котяковым Минтруд будет обсуждать вне новой редакции закона «О занятости»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Самые болезненные вопросы рынка труда РФ возглавляемый Антоном Котяковым Минтруд будет обсуждать вне новой редакции закона «О занятости»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вчера Госдума одобрила в первом чтении новую версию федерального закона «О занятости населения». Он готовился группой депутатов и сенаторов совместно с Минтрудом в течение всего 2022 года и был внесен на рассмотрение палаты в начале этого года. По замыслу его авторов, новая редакция упорядочит юридические нормы, регулирующие трудовые отношения, и повысит правовой статус ряда мер по обеспечению занятости населения. Как отмечал один из авторов инициативы, замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, прежняя версия закона «в основном была идеологически заточена на помощь хроническим безработным, в новой же акцент сделан на профилактику безработицы и поддержку занятости.

Так, проект закрепляет меры содействия занятости молодежи, включая финансовую поддержку работодателей при ее найме, обязывает службы занятости сотрудничать с вузами и колледжами для обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов и предлагает учитывать потребности рынка труда при утверждении контрольных цифр бюджетного приема в вузы. Кроме того, документ требует мер поддержки трудоустройства молодежи и от правительства, в том числе при госрегистрации молодых граждан в качестве ИП и самозанятых.

Расширить предлагается и доступ к услугам государственных центров занятости — они будут работать с гражданами, находящимися под риском увольнения, и с бывшими участниками военной операции на Украине. Кроме того, предлагается развивать институт выплаты пособия по безработице — россияне смогут регистрироваться в этом качестве не только по месту прописки, но и по месту пребывания, а бывшим предпринимателям и самозанятым предполагается выплачивать пособие в максимальном размере.

Еще одно отличие новой версии закона — появление в ней ст. 61 о борьбе с нелегальной занятостью в РФ: правительство должно будет сформировать план мероприятий, а регионы — создать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, чтобы координировать работу служб занятости и налоговых органов, а также информировать работников об их трудовых правах.

Отметим, что, несмотря на амбиции авторов проекта, изменения, которые он вносит в трудовое законодательство, вряд ли можно назвать масштабными, по крайней мере пока. Вероятно, часть новых норм может появиться в проекте ко второму чтению. На фоне снижения уровня безработицы до исторического минимума (в январе 2023 года — 3,6%) востребованность мер поддержки занятости будет неизбежно падать. Меры же по поддержке одной из самых уязвимых категорий — молодежи — уже были прописаны Минтрудом в отдельной федеральной программе содействия занятости россиянам в возрасте до 29 лет (подробнее см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года).

Наиболее же спорный вопрос для современного рынка труда РФ — о занятости платформенных работников — из законопроекта исключили: профсоюзы, работодатели и Минтруд будут обсуждать его отдельно и оформят отдельным законопроектом (подробнее см. “Ъ” от 14 декабря 2022 года). Еще один актуальный вопрос — о возможности удаленной работы из-за рубежа — очевидно, также будет рассматриваться отдельно в зависимости от политической конъюнктуры. Наконец, в проекте отсутствуют обсуждавшиеся с 2016 года нормы о регулировании заемного труда — его нынешняя редакция позволяет работодателям опираться при найме заемного персонала только на одну из глав Трудового кодекса.

Анастасия Мануйлова