Отсутствующей безработице прописывают профилактику

Новая версия закона «О занятости населения РФ», принятая вчера Госдумой в первом чтении, по замыслу ее авторов, ставит своей целью борьбу с безработицей, которая, впрочем, находится на историческом минимуме. В условиях дефицита кадров спрос населения даже на улучшенные услуги государственных центров занятости будет снижаться. Наиболее же спорные для современного рынка труда РФ вопросы — о платформенной занятости и о заемном труде, в документ так и не вошли и будут обсуждаться и, вероятно, регулироваться отдельными законами после снятия разногласий.
Самые болезненные вопросы рынка труда РФ возглавляемый Антоном Котяковым Минтруд будет обсуждать вне новой редакции закона «О занятости»
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Вчера Госдума одобрила в первом чтении новую версию федерального закона «О занятости населения». Он готовился группой депутатов и сенаторов совместно с Минтрудом в течение всего 2022 года и был внесен на рассмотрение палаты в начале этого года. По замыслу его авторов, новая редакция упорядочит юридические нормы, регулирующие трудовые отношения, и повысит правовой статус ряда мер по обеспечению занятости населения. Как отмечал один из авторов инициативы, замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, прежняя версия закона «в основном была идеологически заточена на помощь хроническим безработным, в новой же акцент сделан на профилактику безработицы и поддержку занятости.
Так, проект закрепляет меры содействия занятости молодежи, включая финансовую поддержку работодателей при ее найме, обязывает службы занятости сотрудничать с вузами и колледжами для обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов и предлагает учитывать потребности рынка труда при утверждении контрольных цифр бюджетного приема в вузы. Кроме того, документ требует мер поддержки трудоустройства молодежи и от правительства, в том числе при госрегистрации молодых граждан в качестве ИП и самозанятых.
Расширить предлагается и доступ к услугам государственных центров занятости — они будут работать с гражданами, находящимися под риском увольнения, и с бывшими участниками военной операции на Украине. Кроме того, предлагается развивать институт выплаты пособия по безработице — россияне смогут регистрироваться в этом качестве не только по месту прописки, но и по месту пребывания, а бывшим предпринимателям и самозанятым предполагается выплачивать пособие в максимальном размере.
Еще одно отличие новой версии закона — появление в ней ст. 61 о борьбе с нелегальной занятостью в РФ: правительство должно будет сформировать план мероприятий, а регионы — создать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, чтобы координировать работу служб занятости и налоговых органов, а также информировать работников об их трудовых правах.
Отметим, что, несмотря на амбиции авторов проекта, изменения, которые он вносит в трудовое законодательство, вряд ли можно назвать масштабными, по крайней мере пока. Вероятно, часть новых норм может появиться в проекте ко второму чтению. На фоне снижения уровня безработицы до исторического минимума (в январе 2023 года — 3,6%) востребованность мер поддержки занятости будет неизбежно падать. Меры же по поддержке одной из самых уязвимых категорий — молодежи — уже были прописаны Минтрудом в отдельной федеральной программе содействия занятости россиянам в возрасте до 29 лет (подробнее см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года).
Наиболее же спорный вопрос для современного рынка труда РФ — о занятости платформенных работников — из законопроекта исключили: профсоюзы, работодатели и Минтруд будут обсуждать его отдельно и оформят отдельным законопроектом (подробнее см. “Ъ” от 14 декабря 2022 года). Еще один актуальный вопрос — о возможности удаленной работы из-за рубежа — очевидно, также будет рассматриваться отдельно в зависимости от политической конъюнктуры. Наконец, в проекте отсутствуют обсуждавшиеся с 2016 года нормы о регулировании заемного труда — его нынешняя редакция позволяет работодателям опираться при найме заемного персонала только на одну из глав Трудового кодекса.